Bikin Ngakak, Kawa Anak Andien Lucu dan Menggemaskan saat Tertawa

JAKARTA – Banyak hal yang membuat penyanyi cantik Andien Aisyah merasa sangat bahagia. Hal ini pula yang dirasakannya hari ini, di mana Andien mengaku over happy. Ada apa gerangan?

Jauh sebelum menikah, Andien sudah sukses sebagai penyanyi. Namun ketika sudah menikah dengan Irfan Wahyudi, kebahagiannya semakin bertambah. Lalu, kebahagiaannya semakin lengkap ketika putra pertamanya lahir yang diberi nama Anaku Askara Biru atau disapa Kawa.

Ya, seperti seorang ibu pada umumnya, Andien pun mengaku sangat bahagia melihat pola tingkah Kawa yang semakin lincah dan pintar. Sehingga apa saja yang terjadi pada Kawa, dirinya ingin terus mengabadikannya dan dibagikan kepada para penggemarnya di media sosial.

Baru kemarin, Kamis 3 Agustus 2017, Andien membagikan video Kawa yang tengah bergerak lincah yang ia ibaratkan untuk persiapan menuju ‘Ninja Warrior’. Hari ini, penyanyi bersuara emas ini mengunggah video Kawa saat tertawa.

”Over happy 😂❤️ @andienippekawa #Kawa6Bulan #AnakuAskaraBiru (Potongan video semenit buat di ig dari dia ketawa 2 menit 😂😂😅),” tulis Andien, menerangkan video yang diunggahnya dalam akun Instagram pribadinya, @andienaisyah.

Sontak, netizen yang menjadi follower-nya pun langsung berkomentar.

”Aq jd ngikut ketawa wkt bapak belum blg apa2 tp kawanya ketawa duluan 😂😂,” tulis @chintyajojo.

”Ya Allah sampe begitu kawa ketawanya hehehe kalo liat bayi ketawa begitu jd suka mikir mereka ngetawain apa yaa? Emang mereka ngerti yaa hehehe,” tambah @ichatrisha01.

”Sehat terussss yaaa kawa.. Always make proud your gorgeous mom and dad.. 😘💜,” tambah @iamjackyyyy.

Lalu, netizen lain tidak mau kalah berkomentar, @tirtanlsrp, “Mba andien anakmu itu loh pelipur lara aku banget~ @andienaisyah.”

”Ini jd video favorit aku,, makasih ya kawa udh bikin aku happy.. Kamu yg ketawa, akunya ikutan geli liat nya 😂😂👶😘 @andienaisyah,” sahut @herlintirtas.

”Masya allah happy bngt cynk kawa.. ketawa nya renyah bngt,” sambung albidadari_tiens

”Ketawa itu menular.. Liat kaw ketawa ikut ketawa 😘😘😘😘😘,” tutup @betiyulita.