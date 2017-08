Magic Harry Potter Terus Memesona, JK Rowling Jadi Penulis Terkaya Dunia

LONDON – Magic Harry Potter belum berakhir. Segala hal tentang dunia sihir Harry Potter masih sangat diminati publik seluruh dunia. Buktinya, buku terbaru Harry Potter yang dirilis sepuluh tahun setelah novel terakhirnya terbit, masih mampu mengantarkan sang kreator, JK Rowling sebagai penulis terkaya dunia.

Forbes merilis daftar penulis terkaya dunia 2017. Hasilnya, Rowling berada di peringkat teratas dengan penghasilan USD95 juta atau sekira Rp1,26 triliun hingga 31 Mei. Artinya, penulis berdarah Inggris itu memperoleh USD180 atau sekira Rp2,39 juta per menit.

Penghasilan tersebut didapat Rowling terutama dari penjualan novel Harry Potter and the Cursed Child. Saat dijual musim panas 2016, novel yang mengisahkan cerita Harry 19 tahun kemudian setelah peristiwa di buku ketujuh itu terjual 680 ribu kopi hanya dalam tiga hari. Itu merupakan penjualan buku tercepat sejak novel terakhir Harry Potter, yakni Deathly Hallows.

Pundi-pundi uang Rowling di bank semakin bertambah dengan dirilisnya Fantastic Beasts and Where to Find The pada November 2016. Rowling berperan sebagai penulis skenario film yang dibintangi oleh Eddie Redmayne tersebut.

Sumber lain pendapatan fantastis Rowling adalah novel ilustrasi dari buku pertama Harry Potter, yaitu Philosopher’s Stone. Untuk merayakan 20 tahun sejak Philosopher’s Stone pertama dirilis, Bloomsburry merilis versi ilustrasi novel yang menceritakan tahun pertama Harry di dunia sihir itu.

Produser Forbes, Hayley Cuccinello mengaku terkejut dengan pendapatan Rowling selama setahun terakhir. Cuccinello tak menyangka penghasilan Rowling akan bisa naik hingga USD76 juta dalam kurun waktu 12 bulan.

“Kecuali Rowling merilis buku bestseller lagi dalam waktu yang tepat untuk bisa masuk lagi dalam daftar tahun depan, pendapatannya jelas akan turun drastis dan dia sepertinya akan harus melepaskan (posisi) tempat pertama,” ujar Cuccinello dilansir The Guardian.

Berikut daftar top 10 penulis terkaya dunia 2017 versi Forbes:

1. JK Rowling – USD95 juta

2. James Patterson – USD87 juta

3. Jeff Kinney – USD21 juta

4. Dan Brown – USD20 juta

5. Stephen King – USD15 juta

6. Nora Roberts dan John Grisham – USD14 juta

8. Paula Hawkins – USD13 juta

9. E.L. James – USD11,5 juta

10. Rick Riordan dan Danielle Steel – USD11 juta.