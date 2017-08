Bikin Sedih, Ucapan Perpisahan Sahabat kepada Dokter Ryan Thamrin

JAKARTA - Wafatnya Ryan Thamrin, Jumat (4/8/2017) menjadi kabar duka bagi banyak kalangan. Selain para penggemar yang selalu mengikutinya selama memandu acara talkshow Dr Oz Indonesia, seorang sahabatnya sesama dokter sekaligus pemandu acara yang sama, Reisa Broto Asmoro juga merasakan duka yang begitu mendalam.

Hal tersebut diungkapkan Reisa melalui unggahan foto di akun Instagram pribadinya. Ia menjelaskan bahwa sahabatnya tersebut wafat dan dimakamkan siang tadi di tanah kelahiran, Pekanbaru.

"Innalilahi wa inna lilahi rodjiun... Telah berpulang ke Rahmatullah.. dr. Ryan Thamrin," tulisnya dalam akun @reisabrotoasmoro.

Dokter Ryan Thamrin meninggal dunia pada usia ke-39 tahun. Sejak beberapa waktu lalu sosoknya memang cukup jarang muncul di layar kaca televisi pemirsa untuk memberikan berbagai pengetahuan tentang dunia kedokteran seperti yang biasa dilakukan.

Reisa meminta doa kepada teman-temannya untuk ketenangan sang sahabat di alam barzah. Ia juga memohon keikhlasan orang-orang yang pernah sakit hati dengan tingkah laku maupun ucapan pria yang sebelumnya dikenal sebagai model tersebut.

"Mohon doanya kepada teman2 semua agar beliau diringankan dari siksa kubur, ditempatkan di tempat terbaik di surga, dilapangkan kuburnya dan diterima semua amal ibadahnya. Amiiin.. Saya mewakili pihak keluarga, mohon maaf atas kesalahan yg telah diperbuat dan mohon selalu doanya utk beliau," sambungnya dalam keterangan foto.

Selanjutnya Reisa mengungkapkan kesedihan yang begitu mendalam untuk dokter Ryan Thamrin. Kalimatnya begitu menyentuh dan menyedihkan karena dokter Ryan Thamrin memang bukan orang asing untuknya.

Kendati demikian, wanita kelahiran Malang 31 tahun silam itu mengaku akan kuat demi kebaikan sahabatnya itu. Diakui Reisa, dokter Ryan adalah teman dan pasangan kerja yang baik untuknya.

"Selamat jalan ya Ian......... my heart is broken... but I'll try to be strong... saya harus ikhlas.. but I'm sure gonna miss you deeply... 😭 don't know what else to say... my best partner gone too soon... #drozindonesiaberduka," akhir caption.

Sejak 2002 silam, Ryan Thamrin sudah menekuni ilmu medis dan terus dilanjutkan hingga meraih gelar master. Namanya kian populer sejak membawakan acara Dr. Oz Indonesia di salah satu stasiun televisi swasta.