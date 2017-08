Terlihat Lebih Kurus, Netizen: Apa yang Terjadi dengan Sam Smith?

LOS ANGELES – Ada yang berbeda dari penyanyi I’m Not the Only One Sam Smith saat menghadiri pesta kolaborasi Yves Saint Lauren dan Sink the Pink di London, Inggris, pada Kamis malam (3/8/2017).

Tak ada lagi wajah bulat dan pipi chubby seperti yang terlihat dalam video klip I’m Not The Only One. Kini, Smith terlihat lebih ramping dalam balutan celana jeans baggy dan kaus retro lengan panjang berpotongan longgar.

(Sam Smith terlihat lebih kurus saat menghadiri event Yves Saint Lauren di London. Foto: Splash News/Mirror)

Dalam sebuah wawancara dengan The Sun, Smith secara terbuka mengatakan, alasan dia menurunkan berat badan karena besarnya tekanan dalam komunitas homoseksual. “Gangguan dismorfik tubuh kerap menyerang komunitas homoseksual. Jadi, jika kau tak berkulit gelap dan tak cukup kurus maka itu akan sangat mengerikan,” katanya.

Maka untuk bisa diterima dalam komunitas tersebut, pada 2015, Smith mulai mengatur pola makan dan kehilangan 7 kilogram berat tubuhnya hanya dalam 14 hari. Kala itu, dalam unggahannya di Instagram, Smith berterima kasih kepada terapis clean eating sekaligus penulis buku Eat, Nourish, Glow, Amelia Freer.

“Ini bukan tentang menurunkan berat badan, tapi lebih pada rasa bahagia untuk dirimu sendiri. Aku menyayangimu Amelia, dan terima kasih sudah membuatku merasa bahagia lahir dan batin,” tulisnya.

Lalu pola apa yang sebenarnya diterapkan Smith untuk menurunkan berat badan? Melansir Mirror, penyanyi 25 tahun itu disebutkan menghilangkan kandungan gluten, susu, dan gula dari daftar menu dietnya.

“Selain itu, aku mulai berhenti makan seperti babi. (Diet) Ini teramat sangat sulit bagiku, karena aku sangat menyukai makanan,” ujarnya dalam event Grammy Awards tahun lalu.

Smith menambahkan, baginya, diet adalah pertarungan terus menerus antara dirinya dan keinginannya. “Dan aku berusaha yang terbaik untuk itu,” imbuhnya.

Bagi Smith, penurunan berat badan itu mungkin pencapaian yang baik. Namun bagi penggemarnya, hal itu meninggalkan kecemasan. “Apa yang sebenarnya terjadi kepada Sam Smith?” tulis pemilik akun @_bricharles melalui Twitter.

Lainnya berkomentar, “Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan berat badanmu? Kau terlihat sangat kurus dan hanya menyisakan tulang.” Sementara lainnya menuliskan, “Betapa kurusnya kau sekarang? Ya Tuhan!”