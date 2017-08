Bagai Pinang Dibelah Dua, Sophia Latjuba-Eva Celia Kayak Kakak-Adik

JAKARTA – Sophia Latjuba sangat beruntung mempunyai anak seperti Eva Celia. Pasalnya, Eva yang kini sudah berumur 24 tahun, sudah dianggapnya seperti sahabat.

Tidak banyak orangtua yang memosisikan anak sebagai sahabatnya sendiri. Namun, ini tidak sulit bagi Sophia Latjuba kepada Eva Celia, putri dari pernikahannya dengan Indra Lesmana.

Hal ini bisa terlihat dari unggahan foto di akun Instagram pribadinya. Sophia juga tidak lupa menyertakan keterangan foto.

“The little girl who grew up to be my best friend,” tulis @sophia_latjuba88.

Ya, Eva kini tumbuh sebagai wanita dewasa. Usianya sudah menginjak 24 tahun. Kalau orang tidak mengenal mereka berdua, tentu ada yang mengira keduanya sebagai kakak dan adik.

Anggapan ini juga terlihat dari sederet komentar dari para followers usai melihat posting-an Sophia Latjuba.

”Pemirsa sampe bingung.. Ada yg nilai mirip Indra, ada yg bilang mirip sophia.. Artinya indra n sophia wajahnya mirip.. Dulu melihat mbak sophia dgn indra kayak melihat indah nya bintang2 di puncak gunung.. Harusnya kalian tak terpisahkan.. Ahh sdh lah.. Cinta mmg misteriiii..,” tulis @lidiatheresia27.

“Kya kakak adik ya,” tambah @septyyana79.

”Kembaran..sama2 cantik 😍😍,” sambung @ronariel7_lajoya.

”Kaya pinang dibelah dua...sama banget,” sahut @khelda_koesno.

Netizen lain juga berkomentar, @maria_immaculatta, “Cantik semua... 😍😍😍 @sophia_latjuba88.”

”Ini adik kakak banget.. Heheh so cute, so sweety Gbu @sophia_latjuba88,” tulis carollieanita.

“Hidungnya nyaris sama dengan bundanya , bibirnya sama lebar tp bentuk bibirnya mirip dgn indra lesmana, dan mata,” tutup @masrifah_zein.