Blak-blakan! Selena Gomez Bongkar Kisah Asmara dengan The Weeknd

LOS ANGELES - Selena Gomez membocorkan mengenai hubungannya spesialnya dengan The Weeknd, dan perjalanan kisah asmaranya yang berjalan dengan baik bersama pria yang disebutnya sebagai sahabat terbaik.

Seperti dilansir dari laman Hollywoodlife, pelantun Hands To My Self tersebut mengaku sangat bahagia setelah berpacaran selama 6 bulan dengan The Weeknd, dan menganggapnya sebagai sahabat.

Meski tengah menjalin hubungan asmara, Selena ingin memberitahu kepada para penggemarnya kalau ia sama sekali tak bergantung dengan seorang pria untuk membuat hidupnya lebih utuh.



"Saya benar-benar bahagia, itu bagus. Saya tidak bergantung pada sesuatu untuk membuat saya bahagia," ungkap Selena.

"Yang terpenting bagi saya adalah mencintai teman dan keluarga untuk memastikan bahwa saya tidak pernah bergantung kepada seorang pria," tambahnya.



Mantan kekasih Justin Bieber ini pun menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun dirinya mencoba menjadi seseorang yang kuat, namun hal itu tidak terealisasi. Hal itu dikarenakan, ia masih sangat muda dan mudah terpengaruh dan merasa tidak aman.

Ia ingin ada seseorang dalam hidupnya, namun bukan untuk melengkapi hidupnya. Selena juga merasa beruntung kalau kekasihnya merupakan teman yang lebih baik daripada yang lainnya.



"Saya ingin mencoba menjadi orang yang kuat selama bertahun-tahun, namun itu tidak terjadi. Sebelumnya, saya sangat muda dan mudah terpengaruh serta saya merasa tidak aman. Kamu perlu menambahkan seseorang dalam hidup, tapi bukan untuk melengkapi hidup anda. Saya beruntung karena dia merupakan teman yang terbaik daripada lainnya," papar Selena.

Pelantun lagu Bad Liar itu pun mengungkapkan kalau kini dirinya tak akan takut salah dalam melakukan apapun termasuk menjalin hubungan asmara, karena menurutnya dengan kesalahan itu membuat ia mendapatkan pelajaran.



Saat ini, Selena ingin menjalani setiap bidang di hidupnya dengan lebih baik lagi. Ia juga ingin menjadi teman, influencer yang lebih baik lagi untuk semua orang.