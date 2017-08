Resmi Comeback, SNSD Rilis MV Holiday dan All Night

SEOUL – Berakhir sudah penantian dua tahun penggemar SNSD. Jumat (4/8/2017), girlband beranggotakan delapan member itu resmi menandai comeback mereka dengan merilis album “Holiday Night” dan video klip atau MV Holiday serta All Night.

SM Entertainment merilis kedua MV tersebut tepat pukul 18.00 waktu setempat atau 16.00 WIB. Kedua MV menawarkan konsep yang berbeda untuk dinikmati oleh penggemar SNSD.

MV Holiday terlihat seperti video klip pada umumnya. Sepanjang video berdurasi tiga menit lebih itu penggemar bisa melihat Taeyeon cs yang bernyanyi bergantian dan menarika koreografi mereka.

Di lagu Holiday ini, distribusi part menyanyi tiap member terbagi cukup rata. Tak melulu didominasi Taeyeon, Tiffany, atau Seohyun sebagai vokalis utama, fans juga bisa menikmati suara indah Sunny, Yoona, Yuri, Sooyoung, dan rap Hyoyeon di lagu ini.

Di MV ini juga fans kembali bisa melihat kedelapan member secara kompak menarikan koreografi Holiday yang lucu dan simple. Nuansa retro dan ceria begitu terasa di lagu ini.

Berbeda dengan Holiday yang disajikan seperti MV pada umumnya, All Night dibuat dengan versi dokumentari. Berdurasi tujuh menit lebih, MV All Night juga berisi potongan pesan dan kesan kedelapan member selama 10 tahun menjadi personel SNSD.

MV All Night dibuka dengan Yoona yang tengah berjalan menuju satu ruangan. Adegan lantas berganti memperlihatkan dokumentasi ketika mantan kekasih Lee Seung Gi itu mengungkapkan perasaannya sebagai anggota SNSD.

“Holiday Night” merupakan full album keenam SNSD. Selain Holiday dan All Night, album ini berisi delapan lagu lain yakni Girls Are Back, FAN, Only One, One Last Time, Sweet Talk, Love is Better, It’s You, dan Light Up the Sky.

Sementara itu, ini menjadi comeback pertama SNSD dalam dua tahun. Comeback kali ini terasa spesial karena dilakukan sekaligus untuk merayakan 10 tahun debut girlband yang juga bernama Girls’ Generation itu.

Selain merilis album baru, 10 tahun debut SNSD juga akan dirayakan dengan gelaran fan meeting bertajuk “Girl’s Generation 10th Anniversary – Holiday to Remember”. Fan meeting tersebut akan dihelat pada 5 Agustus 2017 pukul 19.00 waktu setempat di Seoul Olympic Hall.