Ups, Simon Cowell Ketahuan Bahas Reuni One Direction Tanpa Libatkan Harry Styles

One Direction (Foto: Billboard)

LOS ANGELES – Dua tahun sudah boyband One Direction memutuskan hiatus. Keempat membernya memilih untuk aktif dan fokus bersolo karier. Dengan karier solo yang kian mulus, adakah kemungkinan One Direction reuni dalam waktu dekat?

Tak ada yang tahu jawabannya. Tapi di mata Simon Cowell, peluang untuk One Direction reuni lagi selalu terbuka. Cepat atau lambat, Cowell melihat grup pelantun Night Changes itu akan berkumpul dan berkarya lagi sebagai satu grup.

Keyakinan Cowell itu muncul karena dia tahu bagaimana kedekatan para personel One Direction. Kedekatan seperti layaknya saudara itulah yang akan menyatukan kembali Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson, dan bahkan Zayn Malik.

“Kalian tahu, menyenangkan sekali di luar sana sendirian tapi apa yang aku harapkan bisa terjadi adalah mereka (personel One Direction) ingat sekarang bagaimana menyenangkan berada dalam satu grup,” kata Cowell seperti dilansir Digital Spy, Jumat (4/8/2017).

Ia melanjutkan, “Aku selalu percaya bahwa kalian tidak membuat peraturan, (tapi) kalian melanggar peraturan itu. Jadi, tak ada yang menghentikan mereka jika mereka ingin untuk kembali bersama untuk sebuah tur, sebuah album. Aku membuat hal ini sangat jelas, ‘Kami setuju (reuni)’,”

Juri American’s Got Talent itu bahkan melihat adanya kemungkinan perubahan komposisi personel jika suatu hari nanti One Direction reuni. Cowell melihat One Direction bisa reuni lagi dengan Zayn Malik, tapi tanpa Harry Styles.

Kemungkinan itu muncul setelah kesuksesan Styles masuk ke industri akting. Lewat aktingnya di Dunkirk yang menuai sukses, besar kemungkinan akan sulit membawa kembali Styles untuk bernyanyi apalagi tur konser.

Hal yang berbeda berlaku untuk Zayn. Apalagi kini hubungan kekasih Gigi Hadid tersebut sudah semakin membaik dengan personel One Direction. Liam bahkan belum lama ini mengatakan jika dia sudah berdamai dengan Zayn.

“Kami kembali berhubungan dan semacam menyelesaikan masalah dan membicarakan semuanya. Kami berteman lagi, menurutku,” kata Louis seperti dikutip dari Billboard.

One Direction memutuskan untuk hiatus pada 2015 lalu, tak lama setelah Zayn memutuskan hengkang. Keempat member telah merilis lagu solo masing-masing yang diterima cukup baik di pasaran, ditambah dengan Styles yang masuk dunia akting. Kini fans hanya perlu berdoa agar semua personel segera melakukan reuni seperti harapan Cowell.