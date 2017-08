Ari Lasso Pertama Kali Manggung di Blitar meski Sudah 20 Tahun Lebih Bernyanyi, Netizen: Merinding Aku Mas!

JAKARTA – Manggung di sejumlah daerah di Indonesia, tentu bukan hal yang baru bagi penyanyi Ari Lasso. Namun ternyata, Ari punya pengalaman berkesan saat mengisi acara di Blitar, Jawa Timur, semalam. Apakah itu?

Kebintangan Ari Lasso sebagai musisi memang belum meredup, malah semakin bersinar hingga sekarang. Dahulu, Ari pernah menjadi vokalis grup band Dewa 19 pada 1991-1999 dan kini ia serius bersolo karier.

(Baca Juga: Ari Lasso Pamer iphone 10, Netizen Malah Ngakak)

Sebagai musisi yang sudah memiliki jam terbang tinggi, tentu sudah banyak daerah yang Ari Lasso singgahi. Namun rupanya, Ari mengaku baru sekali mengisi acara di Blitar, Jawa Timur, setelah 20 tahun lebih bernyanyi.

Pengakuan Ari Lasso diungkapkan dalam keterangan video yang diunggahnya di akun Instagram pribadi. Di video tersebut, Ari mengajak warga Blitar untuk menyanyikan lagu ‘Perbedaan’.

“Setelah bernyanyi lbh dr 20 tahun..akhirnya utk pertama kali sy manggung di #Blitar.. Trimakasih smua utk malam yg sangat menyenangkan..selamat ulang tahun Blitar..!!!!” tulis @ari_lasso.

(Baca Juga: Keren, Ari Lasso Ajak Keluarga Liburan Naik Gunung)

Bisa dibayangkan bagaimana perasaan penggemarnya di Blitar yang dapat melihat langsung fisik Ari Lasso dari dekat, sekaligus mendengarkan lagu-lagu hits yang dibawakannya.

“Selamat hari jadi Blitar ke 693. Terimakasih kak @ari_lasso Sudah mampir di halaman Pemkab Blitar di Kanigoro Kabupaten Blitar.. Semoga tahun depan bisa ketemu lagi, meski belum sempat salaman😂😂,” tulis @mario.w_18

“Untuk pertama kalinya jg lihat mas @ari_lasso secara langsung, biasanya cm di tv & youtube.. Semoga lain waktu bisa kesini lg 😃😃,” tambah @taufik_photo.

(Baca Juga: Ari Lasso Setuju Hukuman Mati untuk Gembong Narkoba)

“Keren mas tadi, saya paling depan nemplok pager,” sambung @sugenghariadibaladewa.

Lalu, @lisodarmo88 juga berkomentar, “Merinding aku mas @ari_lasso 😥😥.”

“Perbedaan wow aku bgt tuh mas ari..,” sahut @lindarino32.

“Jangan pernah bosan main ke blitar ya kak @ari lasso...ya allah aku kelihatan di deretan paling depan seneng bisa lihat didepan sendiri ini penuh perjuangan😊😍😍😘,” tambah @widy_konyell.

“Jaranggggg ada artis manggung diblitar meskipun banyak artis yg dari blitar,” tulis @geira_maharani.

Selain itu, netizen lainnya juga memberikan komentar yang positif.

(Baca Juga: Ari Lasso Produseri Band Anak Sendiri)

“Kereeeen banget..sya diantara buih2 sinar tsb..meskipun melihat dr jauh tp tetap seneng,” tulis @m.saadalfatih.

“So amazing kang @ari_lasso mjd salah satu bagian pemirsa dsana semalam membawaku kembali kemasa itu😊trimakasih kedatangannya...saya yg itu tuuh.😁😁,” sahut @naniekristian.

“Thanks for the wonderful concert last nite, @ari_lasso ... so amazing. ... we love you ... "kamulah satu satunyaa ...yg ternyata mengerti aku . ....,” kata @m_mgdalena_s.

“Dan selama 20 tahun masih nge fans..😍,” tutup @yuanitaoktasari.