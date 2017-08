VIDEO: Tampil Glamor, SNSD Pesta Sepanjang Malam di Video Teaser All Night

SEOUL – Dalam hitungan jam, SNSD akan resmi menandai comeback mereka dengan merilis album “Holiday Night”. Beberapa jam sebelum merilis full album tersebut, SM Entertainment lebih dulu mengeluarkan teaser video klip atau MV tittle track kedua yang berjudul All Night.

Dalam teaser berdurasi 19 detik itu, kedelapan member SNSD tampak berpesta sepanjang malam dengan wajah super bahagia. Video teaser ini kurang lebih sama seperti apa yang terlihat di teaser individu yang lebih dulu dirilis oleh SM.

Bersamaan dengan dirilisnya teaser All Night, SM Entertainment juga mengeluarkan daftar lagu dari album “Holiday Night”. Selain All Night, full album keenam SNSD ini juga terdiri dari lagu Girls Are Back, Holiday, FAN, Only One, One Last Time, Sweet Talk, Love is Better, It’s You, dan Light Up the Sky.

Sebelum All Night, SM Entertainment lebih dulu merilis teaser Holiday. Seperti sudah diumumkan, akan ada double title track di album terbaru SNSD kali ini. Sedikit berbeda dari All Night, Holiday merupakan lagu yang mengusung nuansa ceria dan penuh warna dengan konsep retro dan musik yang catchy untuk didengar.

Versi digital “Holiday Night” akan dirilis pada Jumat 4 Agustus 2017 pukul 18:00 waktu Korea atau 16:00 WIB, sementara versi fisik albumnya baru dijual di pasaran pada 7 Agustus. Member termuda, Seohyun kabarnya ikut berpartisipasi dalam pembuatan lirik lagu utama “Holiday Night”.

Selain merilis album baru, SNSD juga akan menggelar fan meeting spesial bertajuk “Girl’s Generation 10th Anniversary – Holiday to Remember” untuk merayakan 10 tahun karier mereka. Fan meeting tersebut akan dihelat pada 5 Agustus 2017 pukul 19.00 waktu setempat di Seoul Olympic Hall.

Menurut bocoran, grup pelantun Gee ini akan menyanyikan lagu-lagu hits mereka sepanjang 10 tahun berkarier saat fan meeting nanti. Tak hanya itu, SNSD juga akan memberikan sedikit bocoran tentang koreografi untuk lagu terbaru mereka di album ke-6 nanti. Taeyeon cs juga akan membawakan lagu utama di “Holiday Night” untuk pertama kalinya dalam fan meeting tersebut.

Sementara di sisi lain, SNSD dijadwalkan untuk datang ke Indonesia pada 18 Agustus nanti untuk ikut memeriahkan “Countdown to Asian Games 2018” yang akan digelar di Monas. Menurut kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, tidak semua member SNSD akan datang ke acara tersebut, melainkan hanya beberapa personel saja.