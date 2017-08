Maroon 5 Berhasil Raih Decade Award di Teen Choice Award 2017

LOS ANGELES - Kesuksesan bermusik Maroon 5 memang tak perlu diragukan lagi. Hal tersebut pun diapresiasi oleh ajang penghargaan Teen Choice Award 2017 yang memberikan Decade Award kepada grup band yang beranggotakan 6 personel itu.

Seperti dilansir dari laman Aceshowbiz, Adam Levine, Michael Madden, James Valentine, Jesse Carmichael, Matt Flynn, dan PJ Morton merasa terhormat mendapatkan penghargaan itu untuk 10 tahun mereka berkarya yang memberikan dampak terhadap musik dan budaya.

Teen Choice Award 2017 pun membocorkan beberapa penyanyi yang akan mengisi ajang penghargaan tersebut, seperti KYLE dan Lil Yachty akan membuka acara. Yachty juga direncanakan membawakan single terbarunya berjudul Forever Young.

Tak hanya itu, pada Teen Choice Award 2017, Rita Ora akan menutup acara dengan membawakan Your Song. Louis Tomlinson tak ketinggalan akan ambil bagian dalam acara ini berkolaborasi dengan Bebe Rexha dan akan menyanyikan single terbarunya Back to You, serta Clean Bandit dan Zara Larsson termasuk dalam daftar penampil dengan lagu Symphony.



Beberapa nama selebriti yang dijadwalkan tampil di ajang penghargaan tersebut adalah Chris Pratt, Tyler Posey, Zendaya Coleman, Bella Thorne, Maddie Ziegler, Grace VanderWaal, Tyler Hoechlin, Olivia Munn, Gal Gadot, Yara Shahidi, Lucy Hale, Ed Sheeran, Millie Bobby Brown dan lain-lain.

Teen Choice Award 2017 akan diselenggarakan pada 13 Agustus mendatang dari Galen Center, University of Southern California.



Sebelum Maroon 5, Teen Choice Award 2016 memutuskan untuk memberikan decade award kepada penyanyi Justin Timberlake.