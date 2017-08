Dear Gracia Indri, David Ingin Pertahankan Rumah Tangga hingga Maut Memisahkan

BANDUNG - Perkara gugatan cerai yang dilayangkan Gracia Indri terhadap suaminya David Kurnia Albert Dorfel atau David Noah, di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Bandung, Jalan RE Martadinata, memasuki babak baru. Majelis hakim PN Bandung menunjuk mediator non-karier Adrianus untuk memediasi pasangan muda itu.

Dilansir Sindonews, David memenuhi panggilan untuk sidang mediasi di PN Bandung, Kamis (3/8/2017). Namun mediasi batal dilaksanakan karena tidak ada satupun dari mediator yang ditunjuk PN Bandung beragama Katolik. Kibordis band Noah itu kemudian meminta kepada majelis hakim untuk dimediasi oleh mediator non-karier yang seagama dengan dia dan Gracia.

"Akhirnya majelis hakim menunjuk Andrianus untuk memediasi David dan Gracia. Ini hasil kesepakatan dengan pihak penggugat (Gracia). Sidang mediasi belum dijadwalkan. Jadi kami masih menunggu jadwal," kata Ina Rachman, kuasa hukum David, Kamis (3/8/2017)

Menurut Ina, David sebisa mungkin mempertahankan rumah tangganya. Tetapi jika Gracia tetap ingin berpisah, David tak akan menghalangi. Untuk saat ini David berupaya memperbaiki hubungan dengan istrinya karena itu upaya mediasi ditempuh. Jika mediasi, tak menghasilkan titik temu, akan kembali ke pokok perkara.

"Semua sudah dijelaskan tadi bahwa rumah tangga David dan Gracia ini bermasalah karena masalah komunikasi yang kurang berjalan baik. Alasan penggugat karena pertengkaran yang terus menerus dan tak bisa didamaikan. Tidak ada penyebab orang ketiga dan lain-lain," ujar Ina yang ditemui seusai bertemu dengan majelis hakim mediasi di PN Bandung.

David mengemukakan, dirinya bersedia hadir meski baru dapat panggilan pada tiga hari lalu untuk hadir dalam sidang mediasi perkara gugatan cerai yang dilayangkan istrinya. Saat tahu Gracia mengajukan gugatan cerai, dia mengaku terkejut. David tak menyangka istrinya mengambil langkah ekstrem, berpisah.

"Pada dasarnya hubungan kami baik. Tetapi tiba-tiba tanpa ada pembicaraan tentang ini, digugat. Kaget lah. Memang dalam perjalanan ada pembicaraan, kami membahas tentang cocok atau enggak. Ini bukan cekcok, kami bicara sebagai pasangan. Pandangan mana yang nggak ketemu," papar David.

Ditanya komunikasi dengan Gracia sejak gugatan cerai dilayangkan, David mengaku kesulitan untuk menghubungi istrinya. Menurut David, Gracia menutup akses komunikasi.

"What am I supposed to do. Gracia menutup akses komunikasi. Sampai saat ini saya belum berkomunikasi langsung dengan Gracia," kata dia.

Rohman Hidayat, kuasa hukum Gracia Indri, mengemukakan, kliennya Gracia tetap pada pendiriannya untuk berpisah dari David. "Hasil sidang hari ini akan saya laporkan ke Gracia, tetapi saya belum tahu apakah klien saya bersedia hadir atau tidak pada persidangan mediasi nanti," kata Rohman.

Disinggung tentang penyebab utama Gracia menggugat cerai David, Rohman menyatakan, sampai saat ini Gracia baru mengemukakan bahwa alasannya adalah percekcokkan yang tak bisa didamaikan. Artinya tidak ada orang ketiga yang mengganggu hubungan rumah tangga mereka.

"Kalau soal KDRT (kekerasan dalam rumahh tangga), saya tidak tahu. Sedangkan terkait orang ketiga pun, setelah kami telusuri tidak ada. Masalah orang ketiga yang sempat muncul beberapa waktu lalu itu kan sudah selesai," tutur Rohman.

Menurut Rohman, jika memang David ingin memperbaiki hubungan dengan istrinya, seharusnya dia datang menemui. Sebab, David tahu rumah dan tempat tinggal Indri.

"Jadi bukan Indri menutup komunikasi dengan David. Gmpang kok. Kan David bisa datang menemui. David tahu tempat kerja dan rumah Indri," ucap Rohman.