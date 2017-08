FOTO: 10 Tahun Bersama, Chelsea Islan Ungkap Makna Sahabat

JAKARTA - Meski mendulang kesuksesan di dunia hiburan berkat aktingnya dibeberapa film, aktris Chelsea Islan merupakan remaja wanita pada umumnya yang memiliki sahabat di luar dari dunia yang ditekuninya.

(Baca Juga: Chelsea Islan Ajak Generasi Muda Peduli dan Sadar Bahaya Kanker)



Pemain film Dibalik 98 ini pun sudah menjalin persahabatan dengan tiga sahabat wanitanya selama 10 tahun. Melalui foto kebersamaan mereka, Chelsea menuliskan keterangan foto dengan mengungkapkan perasaannya selama 10 tahun bersama.



Selama 10 tahun bersama, mantan kekasih Chicco Jerikho ini selalu mengingat bahwa para sahabatnya merupakan orang-orang yang bisa membuat setiap kesedihannya menjadi sebuah senyuman dengan hanya kata-kata yang sederhana.

(Baca Juga: Chelsea Islan Syukuri Berkat Tuhan Masih Bisa Tertawa)



"10 years from now, I am going to look back and remember that they were the one and only soulsisters who could turn every frown into a smile in a few simple words," tulisnya.



Mereka adalah teman yang selalu mengangkat kepalanya disaat dirinya merasa tak percaya diri, serta yang tak pernah lelah mendengarkan segala cerita drama miliknya.

(Baca Juga: Curahan Hati Chelsea Islan Lihat Ibunda Derita Kanker)



Chelsea menganggap kalau ketiga sahabatnya adalah orang-orang yang paling mengerti dirinya dan membuat perbedaan yang besar dalam hidupnya. Mereka pun disebut sebagai buku harian dan sangat berarti untuknya.



"who also lifted my head when I was losing faith in myself, the soulsisters who carried away my tears and who never gets tired of listening to my pointless dramas over and over again, who accepted and knew who I really was and made a huge difference in my life. They are my Human Diary and they mean a lot to me," tambah Chelsea.

(Baca Juga: Kesal, Chelsea Islan Nonaktifkan Komentar di Instagram)



Membaca ungkapan persahabatan yang ditulis wanita 22 tahun tersebut membuat netizen sangat salut dengan persahabatan yang dijalin oleh Chelsea dan teman-temannya.

"Persahabatan yang sejati kerenn❤❤ @chelseaislan," tulis komentar akun @diftaninathania.