INDIE ZONE: Wakili Indonesia, Beside Tampil di Wacken Open Air 2017 Jerman

JERMAN - Salah satu band metal asal Bandung yakni Beside berhasil tampil pada acara festival musik metal termegah di dunia tepatnya dalam acara Wacken Air 2017 di Wacken,Schlesweig-Holstein, Jerman yang dihelat pada 3-5 Agustus 2017. Festival musik ini pun menjadi salah satu agenda musik metal di dunia.

Sebelum masuk dalam festival Wacken Air 2017 di Jerman, Beside berhasil menyingkirkan band-band cadas asal Indonesia seperti Taring, Sunday Sad Story, Sufism, Melody Maker hingga Koil pada Mei lalu dengan acara yang bernama 'Wacken Metal Battle Indonesia 2017'. Setidaknya Beside telah menyingkirkan total lebih dari 200 band dalam battle band tersebut. Diketahui Beside juga menjadi band asal Asia yang satu-satunya tampil pada acara tersebut.

Dari laman situs resmi facebook milik Beside. Band cadas ini pun sempat memberikan sebuah poster dan mengajak kita untuk menyaksikan mereka tampil beradu bersama band-band cadas dunia.

BACA JUGA: Ultah ke-39, Vokalis Avenged Sevenfold Tak Menyangka Dapat Kejutan di Atas Panggung Konser

BACA JUGA: Vokalis Band Metal Trivium Tunjukkan Kepiawaian Nyanyikan Lagu Cher

"Pantengin terus akun @dcdc.official .. kita bakal goyangkan @wackenopenair.official yeeaarrrgghh 🤘🏽," tulis akun resmi Beside.

Tak hanya akun resmi facebook Beside, salah satu akun yang bernama @dcdc.official juga mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan personel Beside yang tengah berpelukan yang menunjukan ekspresi bahagia. Seperti yang tertulis dalam judul foto tersebut.

"Ekspresi kebahagiaan dan rasa syukur dari @besideofficial dan tim WMBI 2017.Apapun hasilnya, Beside sudah dan akan selalu menjadi kebanggaan Indonesia! ALL HAIL! 🤘," tulis @@dcdc.official.

Dalam Wacken Air 2017, Beside akan berhadapan dengan band-band metal papan atas dari Eropa hingga Amerika seperti Megadeth, Pampatut, Wolfchant, Nile, Napalm Death, dan masih banyak lagi. Ini pun menjadi suatu kebanggaan bagi negara Indonesia.

BACA JUGA: Semua Pulau di Indonesia Kirim Perwakilan Band Metal di Hammersonic Festival 2017

BACA JUGA: VIDEO: Mantap, Lagu Shape of You Ed Sheeran Jadi Metal

Sebagai informasi, Beside berdiri pada pertengahan 1997 di Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Band yang kerap gonta ganti personel ini akhirnya mendapatkan formasi yang solid yakni Agung Suryana (vokal), Roy Nat Siregar (gitar), Tri Afrizal (bas), Rizky Aditya (gitar) dan Achmad Rustandi (drum).

Album pertama Beside muncul pada 2007 dengan nama AGAINST OURSELVES. Lalu kemudian mereka mengeluarkan album selanjutnya yang bernama ELEVEN HEROES pada 2015. Pada album ELEVEN HEROES, musikalitas mereka akhirnya diakui dengan masuk dalam kategori the best album pada 2015 versi Majalah Rolling Stone. Tak sampai disitu Majalah Metal Hammer Uk pun mencatumkan mereka (Beside) sebagai album 10 band Indonesia terbaik.