Hamish Daud Akui Boros Jajan Jika Jalan Kulineran Sendiri

JAKARTA – Hamish Daud memiliki sebuah kebiasaan unik yang dinilainya adalah sebuah kekurangan. Ia sangat mencintai dunia kuliner dan sering pergi untuk dinner sendiri hanya untuk berbincang dengan chef atau bahkan hanya merasakan suasana dari sebuah restoran.

Kebiasaan tersebut menjadi salah satu permasalahan pribadi bagi dirinya. Tanpa disadari, saat dinner seorang diri, Hamish sering menghabiskan uang yang lumayan besar.

“Itu kekurangan aku di situ, I love to eat. Aku sering dinner sendirian, that is my holiday. Itu moment sendiri dan I don’t know, aku senang ngomong sama chef. Ini selalu aku pengin kurangin karena ujung-ujungnya setiap akhir minggu atau akhir bulan, ‘Oh my God, what are you doing? Kayaknya gue bisa masak ini dengan seperempat harganya!” kenangnya dengan raut muka sedih.

Tapi Hamish menolak untuk menyebutkan jumlah angka yang harus dibayarkan olehnya untuk kebiasaan unik tersebut. Ia merasa bahwa itu adalah hal yang seharusnya ia jadikan pelajaran agar tidak terlalu boros di bidang wisata kuliner.

“10 M, enggak lah gila. Setiap tempat beda ya kayak nasi goreng pinggir jalan 20 ribu kalau di restoran luar negeri bisa sampai 300 ribu, so you know untuk ngomongin angka it’s not about that, it’s about being realistic dan sadar aja,” paparnya.

Tak hanya suka dinner sendirian saja, kekasih Raisa Andriana ini juga rupanya suka menyempatkan waktu untuk berlibur seorang diri. Itu adalah cara dirinya untuk membahagiakan dirinya sendiri. Dalam kurun waktu satu tahun, Hamish biasanya suka menabung untuk berlibur seorang diri.

“Tapi at least sekali setahun lah nyiapin budget buat diri sendiri travelling sendiri tanpa teman atau keluarga because I need space,” jelasnya.

Padahal Hamish dikenal sebagai seorang traveler karena pekerjaannya sebagai host acara travelling. Sayangnya, ia lebih suka untuk berlibur sendirian jika dibandingkan dengan liburan tapi harus disertai dengan pekerjaan.