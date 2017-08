Hobi Travelling, Berapa Biaya yang Disiapkan Adinia Wirasti?

JAKARTA – Adinia Wirasti selalu menjadikan travelling sebagai obat mujarab di kala dirinya sedang penat dengan aktivitas sehari-hari. Kendati demikian, Asti rupanya tak pernah memiliki tabungan khusus untuk memanjakan dirinya di suatu tempat liburan.

“Buat aku travelling is just necessity aja. Maksudnya, ya kalau aku sudah mumet banget di Jakarta, ya travel ke Bali. Bali aja udah travelling kan, my dad lives there, too,” kata pemeran Karmen dalam AADC ini.

Sebenarnya Asti diuntungkan karena pekerjaannya sebagai seorang aktris bisa membawanya ke berbagai tempat. Tapi alasan tempat tak pelak membuat dirinya harus menerima sebuah pekerjaan. Ia tetap harus memilih cerita dan karakter untuk bermain dalam sebuah film.

Totalitas dirinya dalam dunia seni peran memang sudah tak usah diragukan lagi. Adinia Wirasti sudah dikenal sebagai salah satu aktris papan atas dengan prestasi Piala Citra dan beberapa film yang sukses menjadi box office.

Aktris berusia 30 tahun tersebut mengaku sangat senang dengan pekerjaannya sebagai seorang aktris. Ia selalu menekankan pada dirinya sendiri bahwa ia harus bisa menyampaikan sebuah rasa di dalam film melalui kualitas akting yang dimilikinya.

“Jadi, balik lagi ke dalam niat kita sebagai seniman di industri ini mau share apa? Kalau saya mau share rasa dalam film, maka itu saya kerjakan,” ucapnya.

Sementara dirinya sedang sibuk di dunia film dan model, Adinia Wirasti ternyata juga mulai mencoba investasi baru seperti selebriti Tanah Air lainnya. Sayangnya, ia tak ingin menyebutkan detail lebih lanjut mengenai bisnis apa yang sedang digelutinya di luar dunia seni peran.

“Well, sebenarnya sih kalau boleh jujur I’m not in a place to share it right now. So, that’s my private,” tandasnya.