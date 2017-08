Puji Hadirnya Online Shop, Nafsu Belanja Jadi Godaan Terberat Adinia Wirasti

JAKARTA – Seperti layaknya wanita-wanita pada umumnya, Adinia Wirasti tak bisa menahan hasrat untuk berbelanja. Apalagi sekarang sudah memasuki zaman modern, di mana berbelanja bisa hanya melalui smartphone dan laptop, atau lebih dikenal dengan sebutan online shopping.

Meski sering menyesal karena telah berbelanja hal yang tidak perlu, pemeran Karen dalam AAdC ini turut memuji kehadiran online shopping. Ia sering terbantu saat memang membutuhkan sebuah barang ketika sedang berada di sebuah lokasi syuting.

“Yang paling gak jelas banget BM (banyak mau)-nya buat saya tuh online shopping. Yes, online shopping tuh jawaban dari atau solusi dari kemacetan Jakarta. Apalagi aku kalau syuting suka punya kebutuhan-kebutuhan mendadak, aku gak bawa ini lah atau apa lah, nah online shopping tuh banyak banget yang bisa langsung ngirim,” paparnya saat ditemui di acara Permata Wealth Wisdom, Rabu (2/8/2017), di Ritz-Carlton, Jakarta Pusat.

Jika sedang berbelanja online, Asti biasanya lebih tertarik pada barang-barang seputar make-up. Ia kadang merasa heran terhadap dirinya sendiri yang suka membeli make-up meskipun sebenarnya masih ada banyak make-up di rumahnya.

“Kalau aku belanjanya lebih ke make-up, misalnya aku lagi syuting, ‘aduh, hari ini kayaknya mau nyobain foundation apa gitu’. Itu BM sih sebenarnya tapi kadang juga memang masuk kebutuhan misalkan aku hari ini syuting harus pake berapa baju gitu dan gak sempat pulang ke rumah, bisa beli di online shop. Kita syuting tuh banyak pengeluaran-pengeluaran tak terduga sebenarnya, cuma ya again, needs vs wants itu mana yang perlu dan mana yang gak perlu. Tapi buat perempuan pasti kebanyakan make-up,” tambahnya.

Salah satu item kosmetik yang paling sering dibeli olehnya adalah lipstick. Sebagai sebuah contoh, ia baru saja membeli satu lipstick yang menawarkan warna sedikit berbeda dari apa yang sudah dimiliki olehnya saat ini.

“Tapi maksudnya kalau perempuan itu sudah punya lipstick, misalnya, Kylie Jenner terus ada lipsticknya Lizzie Parra yang bedanya setengan tone dari itu, sebenarnya kalau kita pakai juga gak ada yang bisa bedain juga, but we bought it anyways karena perempuan is sake for having Kylie and having a Lizzie,” ucapnya seraya tertawa.

Adinia Wirasti menjadi salah satu pembicara dalam acara Permata Wealth Wisdom untuk berbagi trik dan tips untuk mengatur keuangan dari sudut pandang seorang pekerja seni. Pada kesempatan yang sama, Asti ditemani oleh Hamish Daud untuk menjadi pembicara.