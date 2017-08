Gowes Malam Hari dengan Suami, Nirina Zubir Kelilingi Gang hingga Naiki Jembatan Layang

JAKARTA – Bersepeda atau gowes di pagi hari memang sudah biasa dilakukan banyak orang. Namun, Nirina Zubir malah terlihat senang melakukan aktivitas itu di malam hari bersama suami tercinta.

Aktris cantik Nirina Zubir tampaknya lagi demen berolahraga. Mulai dari olahraga lari hingga bersepeda atau gowes.

Uniknya, waktu yang dipilihnya bukan di pagi hari, melainkan malam. Hal tersebut terlihat dari posting-an foto yang diunggah Nirina. Di situ, istri dari pemain gitar grup band Cokelat, Ernest Fardiyan Syarif, itu menyertakan keterangan foto yang menarik.

”Abis tadi siang yg diurusin sepedanya aja...kali ini bininya minta diajak gowes malem makasiiiiiy suamikuuuuw...

im sooooooo happy...masuk2 ke gang yg warganya masih pada ngumpul di jalan, di mesjid...banyak jajanan...warung...oooh i ❤️ it!!! Remind me of our childhood...pada dasarnya orang indonesia, jakarta itu soooo warm banget...na dari tadi dapet senyum banyaaaak banget and its sooooo heart melting bangetttt...

gileeee im so happy!!!!! Alhamdulillaaah...,” tulis @nirinazubir.

Tentu saja, foto keren Nirina yang mengambil lokasi di Jembatan Layang Tanah Abang, tersebut langsung mendapatkan banyak like dan komentar dari para follower-nya.

”Aduuuh keren bgt kl ketemu @nirinazubir_ lg sepedahan lwt gang2 gitu mah disuruh mampir sediain nasi uduk 😀,” tulis @isyana.yayan.

”Liat warungy jajan gak kak na...jgn lewat aja hiihiii...😂😂,” tambah @cumiawati.

Sementara itu, @selalusetyia juga memberikan komentar, “Suami ka nirina zubir so sweat banget tu di ajak gowes malam tu cuma berdua anak2 ngak ikut ya ka nirina zubir.”

”Waduu abis lewat tanggul nih kak nirina,” tambah @qiqifriks.

”Jgn lupa tuk mampir makan ketoprak d daerah tnh abang 😁 @nirinazubir,” sahut @handheraff.

”Naaa kereeennn,” tutup @srisastroamidjojo.