Pertama Kali ke Disneyland, Sharon dan Navis Justru Sedih, Kok Bisa Sih?

JAKARTA - Belum lama ini, Navis dan Sharon berkesempatan pergi berlibur ke Hong Kong selama empat hari. Kesempatan tersebut adalah hadiah dari Indonesian Idol Junior karena keduanya berhasil masuk ke grand final ajang pencarian bakat tersebut.

Sharon dan Navis semangat bercerita pengalaman perjalanan perdana mereka ke sana. Hal paling buruk dan membuat mereka sedih adalah saat keduanya ketinggalan momen untuk menikmati pesta kembang api yang selalu dinanti setiap pengunjung Disneyland.

"Ada pengalaman buruk sih jadi kan kita di Disneyland kan nunggu sampai malam kita sudah selesai parade nah semuanya itu kan kita enggak nanya kan karena semuanya orang Hong Kong semua. Mereka pada lari keluar Disneyland ya sudah kita kira mereka ngejar kembang api. Sudah kita lari tu aku sama Navis kita lari sekenceng-kencengnya sudah sampai keringetan eh ternyata mereka tu ngejar kereta bukan ngejar kembang api," ungkap Sharon saat dijumpai di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Hal itu membuat Sharon dan Navis kehilangan momen yang sudah ditunggu-tunggu. Mereka memang tidak sempat bertanya saat orang-orang di sekelilingnya lari yang ternyata bertujuan untuk mengejar kereta.

Tak bisa menahan rasa kecewa, dua penyanyi cilik ini menangis sejadi-jadinya. Bagaimana tidak, menunggu selama seharian dengan serangkaian Parade ternyata penantian mereka sia-sia.

Sambil menunggu momen tersebut Navis dan Sharon mengabadikannya ke dalam akun vlog masing-masing. Mereka memberanikan diri untuk bertanya saat posisi jauh dari tempat pesta kembang api.

"Nangis kita soalnya sudah seharian dan kita enggak ngelihat soalnya kita nge-vlog juga habis itu kan kita ya sudah kita tunggu kita enggak nanya sama sekali, kita lagi nunggu jeder-jeder aku lari langsung lari aku terus kita nanya kan sama mbak-mbaknya, mbak-mbak kereta 'itu mbak ada kembang api ya' pokoknya pakai bahasa Inggrislah kita sudah lupa sudah lupakan saja. This is the fireworks oh ya sudah bener sih. Ya sudah nangis langsung saya terus dia (Navis) marah-marah," tambah Sharon.

Navis mengaku sangat menyesal karena kesempatan untuk melihat pesta kembang api hilang begitu saja. Ia bahkan sempat membanting telefon genggam untuk melampiaskan kemarahan.

"Iya kan tahun ini kita enggak bakalan ke sana (lagi)," kata Navis.

"Kalau cuma ketinggalan gitu kan ngapain kita sampai malam kan. Makanya kita nungguin itu kan mau nonton kembang api sumpah bagus banget," tambahnya.

Pesta kembang api seolah menjadi hal yang sayang untuk dilewatkan bagi pengunjung Disneyland karena keindahannya. Selain itu, parade Disneyland dan upacara pembukaan menjadi dua hal wajib lainnya.