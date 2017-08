Suzy Bae Resmi Perbarui Kontrak dengan JYP, Miss A Bubar?

SEOUL – Jelas sudah masa depan Bae Suzy di JYP Entertainment. Setelah empat bulan menggantung, Suzy akhirnya mencapai kesepakatan dengan agensi yang membesarkan namanya itu dengan memperbarui kontraknya. Lantas bagaimana dengan nasib miss A?

Dilansir Allkpop, Rabu (2/8/2017), JYP Entertainment mengumumkan kabar melegakan tersebut. JYP Entertainment mengatakan jika Suzy telah memutuskan untuk bertahan bersama mereka setelah diskusi panjang selama berbulan-bulan.

Dalam kontrak baru tersebut, JYP Entertainment berjanji akan mendukung penuh Suzy untuk meraih mimpinya dan membangun karier sebagai aktris dan penyanyi. Artinya, fans akan lebih sering melihat Suzy berakting di layar kaca, film, dan juga bernyanyi di atas panggung di banding sebelumnya.

Tercapainya kesepakatan kontrak baru antara Suzy dan JYP Entertainment itu memang sudah diperkirakan publik. Apalagi mengingat Suzy memang besar di bawah naungan agensi yang dibentuk oleh Park Jin Young tersebut.

Namun bukan berarti kabar ini tak mengejutkan. Pasalnya, sudah banyak yang berpikir jika Suzy tak akan memperbarui kontrak dan lebih memilih pindah agensi baru. Apalagi tiga bulan ini ramai tersiar kabar jika kekasih Lee Min Ho ini bersiap mendirikan one-man agency dimana ia akan berdiri sendiri dengan hanya dibantu manajernya.

Selama beberapa bulan beredarnya kabar Suzy berniat mendirikan one-man agency, JYP Entertainment selalu memberikan bantahan. Mereka mengatakan jika pihaknya dan Suzy masih dalam tahap diskusi dan belum ada keputusan apapun yang diambil.

Keputusan disepakatinya kontrak baru ini sendiri muncul hanya beberapa hari setelah Suzy menyelesaikan syuting drama terbarunya, While You Were Sleeping. Suzy dan JYP tampaknya memang sepakat untuk menyelesaikan masalah kontrak setelah syutingnya selesai agar tak mengganggu fokus beraktingnya.

Sebagai catatan, Suzy memulai kontraknya dengan JYP Entertainment pada April 2010 silam. Kontrak tujuh tahunnya bermula ketika Suzy memulai debutnya bersama girlband miss A. Setelah debut sebagai penyanyi, pelan tapi pasti, JYP membantu Suzy untuk melebarkan sayapnya ke ranah akting.

Hasilnya, selama tujuh tahun ini Suzy dikenal sebagai salah satu idol yang akrab dengan dunia akting dan telah membintangi banyak drama serta film. Beberapa tahun belakangan, Suzy bahkan lebih banyak berakting ketimbang bernyanyi bersama grupnya, miss A.

Hal ini memunculkan dugaan jika JYP Entertainment hanya mendukung karier individu Suzy dan akan membubarkan miss A. Keyakinan semakin kuat setelah poster miss A di gedung JYP diganti dengan foto besar Suzy seorang pada Februari 2017.

Sayang, JYP Entertainment tak pernah memberikan komentar tentang protes atau gosip terkait kemungkinan bakal dibubarkannya miss A ini hingga berita ini diturunkan.