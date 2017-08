Gelar Baby Shower, Sepatu Acha Septriasa Jadi Perhatian

JAKARTA - Setelah menikah dengan Vicky Kharisma pada 11 Desember 2016, aktris Acha Septriasa diketahui tengah mengandung buah hati pertamanya yang kini sudah berusia 7 bulan.

Tak lama lagi akan melahirkan, wanita bernama asli Jelita Septriasa ini melakukan perayaan menyambut hadirnya sang bayi atau baby shower bersama dengan teman-temannya, seperti yang terlihat pada foto yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya.

Dalam perayaan tersebut, pemain film Heart tersebut nampak sangat cantik dengan mengenakan dress berwarna pastel, serta senyum yang mengembang.

"Earlier This afternoon with my Girls hosting my Baby shower 🌸😘 #achavickybaby#achaseptriasa #30weeks6dayspregnant❤️#babyshowersydney #SwanQueen," tulis Acha.

Kendati demikian, tak hanya mengagumi kecantikan wajah Acha saat mengandung, pada foto itu netizen pun terfokus dengan sepatu hak tinggi atau high heels yang dipakainya.





Mantan kekasih Irwansyah ini juga sempat membalas komentar netizen mengenai sepatu hak tingginya. Ia menjawab kalau sepatu yang dipakai tingginya hanya 8 sentimeter dan tetap sangat nyaman.

Selain itu, ada pula yang tak menyangka kalau usia kandungan pelantun lagu Sampai Menutup Mata ini sudah menginjak 7 bulan. "Cantiiikkk @septriasaacha u still wear heels beb? 😘," tulis komentar dari akun @kaka_inez79.



"@kaka_inez79 yeah, because we drove here and its easier to wear this kind 8 cm heels super confy babe," balas Acha



"Congratzzz @septriasaacha !!! Woo cepet bgtt 😍😍," timpal @patriciagouw.