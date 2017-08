FOTO: Hari Pekan ASI Dunia, Andien Kenang Pengalaman Unik saat Menyusui

JAKARTA - Penyanyi Andien Aisyah turut merayakan Hari Pekan ASI Dunia yang diperingati dari 1-7 Agustus. Pelantun lagu Let It Be My Way tersebut memperingatinya dengan menceritakan bagaimana menyusui sang buah hati bernama Anaku Askara Biru selama 6 bulan.

Menurut Andien, seorang ibu itu harus menyusui dengan keras kepala, karena akan menyusui di mana dan kapan saja. Itu lah yang menjadi pegangannya sejak awal menyusui.



"Menyusuilah dengan keras kepala. Menyusuilah di mana saja dan kapan saja. Itu pegangan saya sejak awal menyusui. Tak terasa sudah 6 bulan berjalan. Dari saya dan Kawa masih sama-sama belajar untuk melekat, sampai kami benar-benar lekat. Dari menyusui masih harus pakai bantal menyusui, sampai sekarang Kawa sudah sambil kayang dan jungkir balik. Dari menyusui masih harus di kamar di sofa andalan, sampai sekarang sudah lihai di mana-mana," tulis Andien.

Wanita 31 tahun tersebut pun menceritakan pengalaman unik dan tak terlupakan saat menyusui sembari melakukan rekaman lagu, ketika salat Ied dan juga menyetrika pakaian.



Ia pun meyakini akan mendapatkan pengalaman uniknya nanti, tetapi Andien selalu tak bisa melupakan saat dirinya dan sang buah hati bertatapan saat menyusui. Hal itu membuat semakin jatuh cinta dengan Kawa.

"Pengalaman menyusui selalu tak terlupakan. Pernah menyusui sambil rekaman, sambil shalat ied, bahkan sambil nyetrika πŸ˜† Cerita mengenai menyusui masih akan bergulir hingga nanti. Namun satu yang tak akan pernah terlupa; tatapan matanya yang bertemu dengan mata saya, tangan kecilnya yang berpegangan dengan tangan saya. Saya jatuh cinta. Selalu jatuh cinta Happy International Breasfeeding Week! Share yuk ceritamu di sini, siapa tahu bisa sama-sama berbagi," tambahnya.

Berbagi pengalaman tentang menyusui juga langsung diresponi oleh netizen yang mempunyai berbagai macam pengalaman mengenai menyusui. Banyak dari mereka sangat bangga ketika bisa memberikan asi dengan perjuangan masing-masing.



"Alhamdulillah...aku bisa menyusui kedua anakku...anak pertama sampai usia 2,5 thn dan anak kedua udah jln 20 bln ini dan msh menyusui sampai skrg...dan aku bangga bisa menyusui anak2ku... Happy breastfeeding buibu semua!!😘😘," tulis komentar akun @yanti_yuwana.



"Hampir sama dengan cerita mbak andien..Perjuangan memberikan ASI, mulai harus di pompa dulu baru dikasih pakai botol, lalu sama2 belajar melekat, harus di sofa menyusui pakai bantal tumpuk-tumpuk, melawan sakitnya mastitis, sampai akhirnya sekarang sudah 3 bulan dan sudah sama2 "pinter".. Saya bangga bisa memberikan ASI. SETUJU! Kalau menyusui itu harus keras kepala πŸ‘πŸΌmakasih ya mbak @andienaisyah sdh sangat menginspirasi," timpal akun @aninditarahmadhani.