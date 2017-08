Keren, Pencak Silat Jadi Inspirasi Film Korea Selatan Berjudul The Legend

JAKARTA - Seni bela diri pencak silat asal Indonesia kembali menarik perhatian produser film asing. Setelah sukses diboyong ke Hollywood, kini giliran rumah produksi asal Korea Selatan Green Fish Picture yang tertarik menyisipkannya dalam film berjudul The Legend, yang bekerjasama dengan Media Goshen Indonesia.

(Baca Juga: Bintangi Film Korea, Joe Taslim Tak Mau Bikin Indonesia Malu)

(Baca Juga: Bintangi Film Korea, Joe Taslim Tak Mau Bikin Indonesia Malu)

Film bergenre action tersebut mengisahkan tentang aksi balas dendam yang dilakukan oleh beberapa ahli martial arts dari sejumlah negara di sebuah pulau Sura dan terjadi pertarungan di antara mereka yang mengambil latar tempat penjara. Di antaranya yaitu pencak silat dari Indonesia, taekwondo dari Korea Selatan, kungfu dari China dan lima seni bela diri lainnya dari negara Asia.

Tak hanya seni bela dirinya, Indonesia juga menjadi sebagian besar lokasi syuting. Khususnya sebuah pulau di sekitar Jakarta.

(Baca Juga: Belajar Jadi Penjahat pun Rela Dilakukan Lee Jong Suk Demi...)

(Baca Juga: Monopoli Bioskop dan Jalan Cerita Bikin Battleship Island Dikritik)

"Untuk syuting di luar (outdoor) 70 persen semuanya di Jakarta. Sekitar 30 persen di dalam (indoor) set di Korea," pungkas produser Lee Hyeon Myeong di Hotel Sultan, Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Rabu (2/8/2017).

"Kenapa di Jakarta? Saya jalan-jalan ke Myanmar, Thailand, Bali, Jakarta untuk cari lokasi syutingnya. Suasananya harus jauh dari kehidupan masyarakat. Di Jakarta tapi di luar sekitar Jakarta," tambahnya.

Bukan sekadar mengambil inspirasi pencak silat, The Legend juga berencana menggandeng aktor asli Indonesia untuk memerankannya. Namun, hingga ini masih mencari yang tepat.

"Akan dari Indonesia. Masih dicari. Kita penginnya aktor baru untuk Legend pertama ini," pungkasnya.

Sementara untuk bintang lainnya akan diperankan oleh Bruce Khan, stuntman dan koregrafer Jackie Chan. Dari Korea sendiri akan diisi oleh pemain yang sudah tak asing lagi. Di antaranya seperti Park Hee Soon (The Scent, The Suspect, dll) sebagai pemeran antagonis utama, Yoon Jin Seo (The Girls Who Sees Smell, dll) dan Kim in Kwon (Himalaya, Tazza, dll).

The Legend ini akan digarap oleh sutradara Lee Seung Won dan rencananya tayang pada Maret 2018, serta berencana diluncurkan juga di Indonesia. Sementara proses syuting akan dimulai pada September nanti, dimulai dari Jakarta dan kemudian dilanjutkan di Korea.

"(Syuting) di Jakarta akhir bulan September sampai Desember. Di Korea, bulan depan baru mulai," ujar Lee.

Lee Hyeon Myeong bersama Green Fish Picture telah memproduksi sejumlah film dengan deretan aktor top. Seperti Cha Seung Won untuk film Secret (2009), Gong Yoo untuk The Suspect (2013) dan yang akan tayang pada September 2017 yaitu A Murderer's Guide to Memorization yang dibintangi oleh Kim Nam Gil dan Seolhyun 'AOA'.