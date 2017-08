6 bulan Tembus 2 Miliar Viewers Youtube, Despacito Siap Geser Video See You Again Milik Wiz Khalifa ft Charlie Puth

LOS ANGELES - Youtube menjadi media sosial yang digunakan orang-orang untuk melihat sebuah video-video yang beredar di seluruh dunia, tak terkecuali video klip musik yang kerap digunakan para penyanyi untuk meluncurkan sebuah single lagu bahkan album.

Dilansir Billboard, semenjak 2005 lalu sedikitnya ada belasan video yang mampu menembus angka 2 miliar penonton. Salah satunya video klip lagu milik Psy yakni Gangnam Style yang pertama menyentuh angka 2.147.483.647 pada Desember 2014. Dari pecapaian video klip Gangnam Style memaksa Youtube untuk mengubah kapasitas tampilannya. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya Gangnam Style digeser oleh video klip milik Wiz Khalifa featuring Charlie Put yakni See You Again yang secara resmi menempati posisi pertama pada tanggal 10 Juli 2017.

Tapi tampaknya posisi video klip milik Wiz Khalifah ini, akan segera digeser oleh Despacito milik Luis Fonzi featuring Daddy Yankee. Pasalnya, hanya dengan waktu enam bulan lagu Despacito berhasil mengumpulkan 2,5 milliar penonton. Hal inilah yang berpotensi single Despacito akan menempati urutan pertama Billboard 100.

Berikut 10 video musik yang paling banyak ditonton pada Youtube. Data tersebut diambil sampai dengan tanggal 11 Juli 2017.

1. Wiz Khalifah feat. Charlie Puth video klip "See You Again" dengan total perolehan penonton sebanyak 2.904.148.095. Video klip ini dirilis di Youtube pada 6 April 2015. Selain itu, lagu ini menjadi salah satu soundtrack film Fast And Furious 7

2. Psy video klip "Gangnam Style" dengan total perolehan penonton 2.896.607.902. Video klip ini dirilis di Youtube pada 15 Juli 2012. Lagu ini pun sempat meledak dengan goyangan ala Psy yang khas.

3. Justin Bieber video klip Sorry dengan total perolehan penonton 2.638.479.074. Video klip ini dirilis pada Youtube 22 Oktober 2015.

4. Mark Ronson featuring Bruno Mars video klip Uptown Funk! dengan total perolehan penonton 2.551.976.272. Video klip ini pun dirilis pada 19 November 2014.

5. Luis Fonsi featuring Daddy Yankee video klip Despacito dengan total perolehan penonton 2.508.829.877. Video ini dirilis pada 12 Januari 2017.

6. Taylor Swift video klip Shake It Off dengan total perolehan penonton 2.250.979.158. Video ini dirilis pada 18 Agustus 2014.

7. Enrique Iglesias video klip “Bailando (Español)” featuring Descemer Bueno and Gente de Zona dengan total perolehan penonton 2.235.432.306. Video ini dirilis pada 11 April 2014.

8. Maroon 5 video klip "Sugar" dengan total perolehan penonton 2.153.582.319. Video ini dirilis pada 14 Januari 2015.

9. Katy Perry video klip “Roar” dengan total perolehan penonton 2.132.540.611. Video ini dirilis pada 5 September 2015.

10. Taylor Swift video klip "Blank Space" dengan total perolehan penonton 2.102.737.362. Video ini dirilis pada 10 November 2014.