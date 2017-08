FOTO: Bruno Mars Pamer Pencapaian 2 Platinum untuk Album "24K Magic"

LOS ANGELES - Prestasi penyanyi asal Amerika Serikat Bruno Mars belum berhenti. Pasalnya, album terbarunya 24K Magic dan beberapa lagu di dalamnya baru saja meraih prestasi gemilang di blantika musik Negeri Paman Sam tersebut.

Penyanyi bernama asli Peter Gene Hernandez itu pun memamerkan pencapaian itu melalui Instagram, Rabu (2/8/2017). Bruno menyampaikan bahwa album terbarunya itu baru saja mendapat penghargaan 2x Platinum dari Recording Industry Association of America (RIAA), asosiasi rekaman resmi yang memberikan penghargaan atas penjualan album dan lagu.

Tidak hanya itu, dua lagu dari album tersebut, yaitu 24K Magic dan That’s What I Like, juga memperoleh penghargaan 4x Platinum. Album dan kedua lagu tersebut disertifikasi di tanggal yang sama, yaitu Kamis 27 Juli 2017.

Selain itu, album bernuansa campuran funk dan R&B tersebut telah berada di tangga lagu Billboard 200 selama 35 pekan. Sedangkan, lagu 24K Magic telah berada di tangga lagu Billboard Hot 100 selama 41 pekan, dan lagu That’s What I Like selama 27 pekan.

Sementara itu, album bernuansa R&B ini sempat mengundang kritik dari para pendengar karena dianggap terlalu menuruti keinginan pasar, berbeda dengan karya-karya hit Bruno sebelumnya seperti Grenade atau Just the Way You Are, namun jumlah penjualan album tersebut rupanya tak kalah dibandingkan karya-karya pendahulunya itu.

Dilansir Billboard, Ini merupakan album ketiga Bruno yang meraih penghargaan multiplatinum. Sebelumnya, album debut Bruno yang berjudul Doo-Wops & Hooligans berhasil meraih 5x Platinum, sementara album Unorthodox Jukebox berhasil meraih 4x Platinum.

Para penggemar Bruno, yang akrab disapa Hooligans, terlihat bangga atas pencapaian musisi favorit mereka tersebut. Seperti terlihat di kolom komentar foto yang diunggahnya itu, para penggemar terlihat mengucapkan selamat untuknya.

“Melihat ini tak mengejutanku karena kamu berbakat. Ini hanya permulaan, Bruno, pertahankanlah,” tulis @sara_smock.

”Sama-sama, manisku! Hooligans mendukungmu,” tulis @momnem2.