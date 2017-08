Dedikasi Tinggi untuk Fans, Kesha Kembali Gelar Tur Dunia

LOS ANGELES – Kesha akhirnya mengumumkan kabar bahagia bagi para penggemarnya. Untuk pertama kalinya setelah tahun 2013, ia akan kembali menggelar tur dunia solo di tahun 2017 ini.

Kesha akan mengawali tur dunianya di Birmingham pada tanggal 26 September mendatang. Tur akan berakhir di bulan November di Los Angeles.

“Album baruku ‘Rainbow’ didedikasikan untuk semua penggemarku. Aku sangat bersemangat untuk bisa mengundang kalian semua untuk datang di tur Rainbow-ku. Aku tidak akan bisa sampai ke titik ini tanpa my animals (sebutan untuk penggemar Kesha) dan para pendukungku. Jadi, marilah datang dan bergabung untuk merayakannya bersamaku,” ujar Kesha sebagaimana dilansir dari Entertainment Weekly, Selasa 1 Agustus 2017.

Berdasarkan informasi dari sumber yang sama, Kesha akan membawakan seluruh lagu terbaru dari album “Rainbow”. Selain itu ia juga akan membawakan lagu-lagu hitsnya yang lain seperti TiK ToK, Take It Off, atau bahkan Die Young.

Kesha memang merasa sangat beruntung memiliki penggemar yang selalu mendukungnya selama ini. Ia baru kembali aktif di dunia musik setelah terlibat kasus dengan mantan produser dan kolaboratornya, Dr. Luke.

Sejauh ini, ia baru merilis tiga single dari album barunya, yakni Praying, Woman, dan Learn to Let Go. Album ini juga berisi lagu-lagu seperti Dolly Parton, Eagles of Death Metal, dan masih banyak lagi.

Berikut ini adalah nama-nama kota yang akan disinggahi oleh Kesha dalam tur dunianya.

Sept. 26 – Birmingham, AL – Iron City

Sept. 27 – Nashville, TN – Ryman Auditorium

Sept. 29 – Atlanta, GA – Coca-Cola Roxy

Sept. 30 – Charlotte, NC – The Fillmore Charlotte

Oct. 2 – Raleigh, NC – The Ritz

Oct. 4 – Boston, MA – House of Blues

Oct. 6 – Silver Spring, MD – The Fillmore Silver Spring

Oct. 7 – Philadelphia, PA – The Fillmore Philadelphia

Oct. 9 – New York, NY – Hammerstein Ballroom

Oct. 13 – Lakewood, OH – Lakewood Civic Auditorium

Oct. 15 – Detroit, MI – The Fillmore Detroit

Oct. 16 – Toronto, ON – Rebel

Oct. 18 – Chicago, IL – Aragon Ballroom

Oct. 19 – Milwaukee, WI – Eagles Ballroom

Oct. 23 – Kansas City, MO – Uptown Theatre

Oct. 24 – Denver, CO – Fillmore Auditorium

Oct. 25 – Salt Lake City, UT – The Complex

Oct. 27 – Seattle, WA – Showbox SoDo

Oct. 28 – Portland, OR – Roseland Theatre (Daze of the Dead)

Oct. 31 – San Francisco, CA – Masonic Auditorium

Nov. 1 – Los Angeles, CA – Hollywood Palladium