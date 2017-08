Eufrasia Vieira, Angelina Jolie dari Timor Leste yang Nolak Ngartis

JAKARTA - Baru-baru ini sosok wanita bernama Eufrasia Vieira viral di media sosial lantaran wajahnya mirip dengan artis Hollywood Angelina Jolie. Parasnya diperhatikan sekilas tampak seperti mantan istri Brad Pitt tersebut mulai dari mata hingga bibir seksi Jolie yang populer.

Melihat ramainya komentar soal parasnya itu, Eufrasia hanya menanggapi dengan santai dan berguyon. Ia pun merendahkan hati dengan membandingkan dirinya tak secantik Jolie.

"Menurut aku itu sih becandaan. Karena itu mustahil. Angelina Jolie itu kan sangat cantik. Kalau aku sih sangat sederhana. Aku tidak secantik dia," ujar Eufrasia di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Selasa (1/8/2017).

Ia pun mengaku telah dinilai mirip bintang film Mr and Mrs Smith tersebut sejak duduk di bangku kuliah pada 2009. Ia mengaku memiliki kesamaan dengan Jolie bukan karena secata fisik melankan peminatan di dunia seni dan sosial.

"Aku ambil positifnya ya. Mungkin bukan (mirip) secara fisik, tapi lebih ke pekerjaan-pekerjaan kita ya. Karena aku dari dulu juga sama-sama suka charity. Aku suka anak-amak. Mungkin mereka compare-nya ke situ," jelas wanita berdarah Indonesia-Timor Leste tersebut.

Di balik itu, ia mengaku tak terobsesi sekalipun untuk fisiknya menyerupai Angelina Jolie. Ia hanya mengagumi dengan kegiatan sosial yang kerap dilakukan bintang tersebut.

"Angelina Jolie aku pertama kali cinta dia karena pekerjaan humanity-nya," sambungnya.

Parasnya tersebut tak menutup kemungkinan bahwa ia kerap mendapat sejumlah tawaran untuk bisa terjun ke dunia hiburan. Ia mengaku lebih tertarik untuk berada di balik layar dan melanjutkan hobi menulisnya.

Ia telah menelurkan sebuah buku berjudul Victory dengan mengangkat kisah Indonesia dan Timor Leste. Bukan soal permusuhan semata, ia mengaku menyampaikannya dengan kesan perdamaian.

"Sering (dapat tawaran). Kalau aku ke sini sering ditawari. Cuma aku enggak percaya diri.. Aku fokusnya untuk sekolah dan 2015 saya diberi ksmpatan oleh Tuhan buat launch buku aku 'Victory' dan bukunya sukses," tuturnya.

Meski berbekal kemampuan dan pendidikan di bidang seni, ia menolak tawaran menjadi artis di depan layar karena ingin fokus pada peminatannya saja yakni menulis naskah hingga mengarahkan agedan baik untuk sinena layar kaca dan layar lebar.

"Alasannya karena aku fokus sekolah aja. Tapi I can do acting karena aku kan sekolah art and design. Jadi ya kalau film dan photography. Aku lebih suka yang behind the desk. Lebih sukanya mendirect film dan aku penulis skenario FTV dan film," pungkas wanita berbibir seksi tersebut.