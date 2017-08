Belum Selesai Wamil, Siwon Sudah Ditawari Main Drama Bareng Kang Sora

SEOUL – Choi Siwon masih menjalankan tugas kenegaraannya di wajib militer (wamil). Belum juga keluar dari barak militer, Siwon sudah mendapatkan tawaran pekerjaan. Pelantun Magic ini ditawari untuk bermain di drama baru bersama Kang Sora.

Kabar diliriknya Siwon dan Sora untuk berakting di satu drama beredar pada Senin 31 Juli 2017. Sora dan visual Super Junior tersebut akan disandingkan sebagai pasangan di drama anyar tvN, Byun Hyuk’s Love.

SM Entertainment selaku agensi Siwon membenarkan adanya tawaran yang ditujukan pada aktor 31 tahun itu. Tapi SM Entertainment membantah jika Siwon sudah pasti akan bermain di Byun Hyuk’s Love begitu ia selesai wamil nanti. Pasalnya, ada banyak tawaran akting yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Siwon.

“Siwon ditawari untuk memerankan karakter tokoh utama pria di Byun Hyuk’s Love. Ini adalah satu dari banyak proyek yang saat ini sedang ia pertimbangkan setelah nanti ia keluarga dari militer. Belum ada apapun yang dapat dipastikan saat ini,” jelas perwakilan SM Entertainment dilansir Allkpop, Selasa (1/8/2017).

Respon yang sama datang dari Plum Entertainment, agensi Sora. Aktris yang kuliah di Dongguk University jurusan Theater and Film ini juga masih belum menerima tawaran dari tvN.

“Byun Hyuk’s Love adalah salah satu proyek yang saat ini sedang dalam tahap diskusi. Penampilannya (di Byun Hyuk’s Love) masih belum dikonfirmasi. Dia (Kang Sora) sekarang masih dalam tahap pembicaraan dengan staf produksi,” papar juru bicara Plum Entertainment.

Belum ada informasi lebih jauh tentang bagaimana jalan cerita Byun Hyuk’s Love atau seperti apa peran yang diberikan kepada Sora dan Siwon. Namun mengingat Byun Hyuk’s Love diproduseri oleh Song Hyun Wook yang memproduksi drama Marriage, Not Dating dan Another Oh Hae Young, drama ini diyakini akan bergenre komedi romantis dan target penonton usia dewasa.

Di sisi lain, jika menerima tawaran yang diberikan, Byun Hyuk’s Love akan menjadi drama comeback Siwon setelah terakhir tampil di layar kaca 2015 silam lewat She Was Pretty. Kepastian akan comeback tidaknya Siwon ke dunia akting lewat Byun Hyuk’s Love sepertinya baru akan terjawab setelah ia keluar wamil 18 Agustus nanti.