Kondisi Drop, Cynthia Lamusu Sempat Minta Bantuan Pendonor ASI

JAKARTA - Delapan tahun menanti kehadiran buah hati, pasangan Cynthia Lamusu dan Surya Saputra akhirnya mendapatkan kebahagiaan pada 20 November 2016 lalu. Kelahiran Atharva Bimasena dan Tatjana Aisyah Putri menjadi suatu hal yang membahagiakan bagi pasangan yang menikah pada 8 Juni 2008 lalu.

Memiliki dua buah hati sekaligus tentu dirasakan sebagai sebuah kerepotan yang membahagiakan personil grup vokal B3 ini. Bahkan ia mengaku sempat drop dan akhirnya menyerahkan asupan nutrisi anak-anaknya kepada pendonor ASI.

"Sempat juga ngalamin up and down kondisi ASI saya. Sempat volumenya kurang, kemudian mengatasinya, karena saya ingin komitmen dengan memberikan ASI full kepada anak-anak, akhirnya saya cari donor," ungkap Cynthia Lamusu yang ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2017).

Mencarikan pendonor ASI untuk kedua buah hatinya tentu bukanlah perkara yang mudah. Ia bahkan mengaku sempat mengkonsultasikan hal tersebut kepada dokter, sebelum akhirnya menentukan siapakah ibu yang berhak membantunya dalam memberikan ASI, khususnya kepada putranya, Bima.

"Tentunya dengan diskusi sama dokter juga, dan memang dicari ibunya yang memang sudah terscreening dengan baik, cek kondisi kesehatannya. Dan yang penting ibunya punya bayi yang laki-laki juga, karena aku carinya untuk Bima," paparnya.

"Tatiana juga sempat (pakai donor ASI) tapi enggak lama, karena situasinya waktu itu aku langsung memperbaiki lagi nutrisiku," sambungnya.

Bagi wanita berusia 39 tahun ini, pemberian ASI kepada anak-anaknya tentu merupakan hal yang sangat penting. Ia bahkan mengaku sempat pasrah dan menganggap bahwa dirinya tidak akan diberi wewenang untuk memiliki anak.

"(ASI Penting) Ya karena ini komitmen untuk merawat anak, ini satu fase hidup yang sudah lama saya impikan. Malah sempat alami masa pasrah, pasrah dalam arti kata, Allah atur semua ini apa mungkin saya enggak dipercaya hamil, apa memang ditakdirkan hidup begini dan hidup berdua. Akhirnya ikhlas dan legowo, Alhamdulillah dikasih (momongan)," tandasnya.