Belum Ulang Tahun, Anak Raffi Ahmad Sudah Dapat Hadiah Kuda Poni

JAKARTA - Anak dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yakni Rafathar Malik Ahmad pada 15 Agustus mendatang akan berulangtahun yang ke-2. Meski masih menunggu dua minggu untuk genap bertambah usia, sang nenek, Rieta Amilia sudah memberikan kado.



Kado tersebut pun diunggah Raffi melalui akun Instagramnya. Siapa yang akan menyangka kalau kado yang diberikan Rieta untuk cucunya adalah seekor kuda poni.

Dalam foto itu memperlihatkan kalau Rafathar beserta sepupunya sedang menaiki kuda poni berwarna cokelat. Wajah dari balita yang sudah membintangi sebuah film ini pun terlihat sangat ketakutan.



"Rafathar dapet Kado Duluan nih Kuda Poni dari Tieta ... makasih ya Tieta ๐Ÿ˜˜," tulis Raffi.

Melihat kado tersebut, sontak membuat netizen membanjiri kol komentar dari foto itu. Banyak yang sangat salut ketika seorang nenek memberikan kado berupa kuda untuk cucunya. Tak sedikit pula yang sangat iri kepada Rafathar yang masih berusia 2 tahun sudah memiliki kuda sungguhan.

Meski berbagai macam komentar ditujukan, netizen pun banyak yang mendoakan agar diumur Rafathar yang tak lama lagi akan bertambah diberikan kesehatan dan kebahagiaan.



"horang kayah mah bebas.... di saat anak2 lain di kasi replika atau maenan karakter my little pony ... eh dede gemes dikasi kuda poni beneran. dashyatttttt. thankies nenek cantik @rieta_amilia . yg gk itung2 an buat cucu nya. nenek @amy_r_qanita .. kasi apaaa yaaaaa.... kira2.. #julid#bingits #eike," tulis komentar dari akun @inna.meiranti.

"Wah senengnya aa beibi๐Ÿ˜Š. Sehat terus ya nak," tambah akun @vatiewati.



"MAU DONK JADI CUCUNYA @rieta_amilia ๐Ÿ˜๐Ÿ˜šSEHAT2 YA TIETANYA RAFATHAR," tutup akun @beecowcus.