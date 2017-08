FOTO: ​Ultah ke-39, Vokalis Avenged Sevenfold Tak Menyangka Dapat Kejutan di Atas Panggung Konser

LOS ANGELES - Vokalis band metal Avenged Sevenfold, Matthew Charles Sanders alias M. Shadows, menginjak usia 39 tahun pada Senin 31 Juli 2017. Hari itu rupanya disadari para fans dan kru di balik panggung, sehingga sebuah kejutan manis menanti M. Shadows ketika tengah manggung di Golden 1 Center, Sacramento, California di hari tersebut.



Jika melihat unggahan di profil Instagram band Avenged Sevenfold, Selasa (1/8/2017), M. Shadows dibuat bingung atas suasana salah satu panggung The Stage World Tour itu sebelum menyanyikan lagu Hail to the King. Pasalnya, banyak fans yang memotong omongannya dengan ucapan ulang tahun. Mau tak mau, ia membalasnya dengan berterima kasih.

BACA JUGA: Avenged Sevenfold Dekor Ulang Panggung Konser

BACA JUGA: Avenged Sevenfold Tuntut Warner Bros Records! Ada Apa?







“Terima kasih ! terima kasih! Ini hadiah ulang tahun terbaikku. Aku harus bilang..,” ucap M. Shadows, ketika tiba-tiba ia melihat ke belakang dan omongannya dipotong lagi oleh seorang rekan.



"Wow, wow, wow! Wait a minute, wait a minute! Jadi, Avenged Sevenfold sedang tur dengan sebuah grup bernama Metallica, kamu pernah dengar mereka? Tapi saat ia tur, hari ini hari yang spesial karena hari ini ulang tahunnya! Karena dia sedang tur, jadi kita membawakan ini!” ucap rekan tersebut.



Mengiringi rekannya itu, sebuah hadiah kue datang menghampiri M. Shadows dengan dibawa empat orang wanita berpakaian seksi. Kue yang dibawakannya pun tidak kalah seksi, karena berbentuk seperti buah dada wanita. Tak lama, para fans diminta untuk menyerukan selamat, yang dilanjutkan dengan intro lagu Hail to the King.



Menanggapi ucapan tersebut, M. Shadows kembali menuliskan terima kasih melalui akun Instagram Avenged Sevenfold. Ucapan M. Shadows itu sekalian mengklarifikasi bahwa ia tidak memiliki akun media sosial sama sekali.

BACA JUGA: Avenged Sevenfold Ajak Fans Kenang 7 Tahun Kematian The Rev

BACA JUGA: Avenged Sevenfold Bongkar Rahasia Strategi Promosi Album





“Aku ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hatiku yang terdalam untuk keluarga, teman-teman, dan fans yang sudah membuat hari ini spesial untukku. Aku dibuat sadar akan semua cinta dan harapan ulang tahun dan aku selalu berterima kasih untuk itu. Karena aku tidak punya media sosial apapun, kadang aku kelewatan hal-hal seperti ini tapi aku menghargainya. Terima kasih semuanya, kuharap kita bisa bertemu segera. #thestageworldtour #avengedsevenfold #a7x,” tulis M. Shadows.