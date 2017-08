VIDEO: Pentatonix Rilis Karya Pertamanya tanpa Bassist Avi Kaplan

LOS ANGELES - Grup acapella Pentatonix memastikan terus berkarya sebagai kuartet setelah suara bass mereka, Avi Kaplan, menyatakan hengkang. Untuk membuktikannya, mereka telah merilis sebuah karya baru di Youtube tanpa Avi.



Lagu baru yang juga diumumkan di Instagram, Selasa (1/8/2017) itu adalah cover lagu Dancing on My Own karya penyanyi asal Swedia, Robyn. Dalam video tersebut, dapat terlihat bahwa suara Avi digantikan dengan cello yang dimainkan oleh beatboxer Kevin Olusola, masih dibarengi ketukan beatbox-nya. Sementara itu, suara tenor Mitch Grassi, mezzo-soprano Kirstin Maldonado, dan bariton Scott Hoying terbagi seperti biasa.



Avi memang telah mengumumkan kepergiannya dari Pentatonix sejak lama. Namun, dirinya baru benar-benar hengkang setelah menjalani tur yang tengah mereka lakukan sekarang ini. Melalui pernyataan yang ditulisnya di Facebook, Avi secara gamblang mengungkap bahwa ia tak mampu lagi mengikuti popularitas dan kecepatan kerja grup acapella yang telah membesarkan namanya tersebut.



“Aku percaya salah satu alasan terbesar kami sukses menggapai semuanya adalah karena kerja sangat cepat yang kami lakukan. Sepanjang perjalananku dengan PTX, kecepatan ini selalu jadi kesulitan buatku. Sulit bagiku tidak bersama keluarga dan teman-teman ketika mereka membutuhkanku, atau ketika aku membutuhkan mereka. Sulit bagiku tidak bisa menyendiri ketika aku butuh waktu untuk sendiri,” tulis Avi.



“Aku sangat cinta kalian semua, tapi aku di titik yang tak mampu mengikuti lagi dan aku tidak ingin menghalangi kesuksesan kami. Aku hanya sadar aku tak bisa mengikuti kecepatan ini jadi aku harus melakukan yang terbaik untuk grup dan untukku,” tutup Avi.



Absennya Avi dari karya terbaru Pentatonix itu rupanya menarik perhatian netizen. Pasalnya, ini memang karya pertama mereka tanpa Avi. Karya terakhir bersama Avi yang mereka rilis adalah lagu Can’t Help Falling in Love karya Elvis Presley. Kontan, tulisan bernada duka dapat dilihat baik di kolom komentar di Instagram maupun di Youtube.

“Yang pertama aku sadari, tidak ada Avi 😭,” tulis @lukacrepulja1.



“Rasanya tak lengkap tanpamu @avi_kaplan,” tulis @helenacasillas.