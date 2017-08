Siap-Siap, Dream Theater Akan Konser di Yogyakarta!

YOGYAKARTA - Band progressive metal kawakan Dream Theater, memastikan diri akan berkunjung ke Tanah Air dalam salah satu konser mereka yang akan dilakukan di Yogyakarta. Kabar tersebut dikonfirmasi band tersebut melalui akun Twitter-nya, Selasa (1/8/2017).

Jika mengikuti cuitan band yang digawangi James LaBrie, John Petrucci, Jordan Rudess, John Myung, dan Mike Mangini tersebut, mereka akan meramaikan Yogyakarta pada 29 September 2017.

- Baca Juga: Jauh-Jauh dari Jember ke Jakarta demi Dream Theater

- Baca Juga: Konser Tiga Jam, Dream Theater Tampil "Perkasa"

“Just Announced: Yogyakarta, Indonesia - Sep 29,” tulis akun Twitter @dreamtheaternet. Selain itu, jadwal penampilan di Yogyakarta tersebut juga sudah terdaftar di situs web milik Dream Theater.

Ini merupakan ketiga kalinya band yang terbentuk tahun 1985 tersebut mengunjungi Indonesia untuk unjuk gigi di atas panggung. Di antara banyaknya lagu mereka, beberapa yang terkenal antara lain Under a Glass Moon, Panic Attack, Pull Me Under, dan As I Am.

Selain itu, mereka terkenal dengan sering membuat lagu-lagu berdurasi sangat panjang. Lagu terpanjang mereka berjudul Six Degrees of Inner Turbulence yang durasinya mencapai 42 menit 2 detik. Selain itu, ada lagu seperti Octavarium yang berdurasi 24 menit dan A Change of Seasons yang berdurasi 23 menit 9 detik.

Cuitan Dream Theater tersebut langsung menuai antusiasme dari netizen. “finally! thanks guys for visiting Indonesia for the 3rd time!” tulis salah satu netizen.

Sementara itu, Dream Theater juga tengah merayakan 25 tahun beredarnya album kedua mereka, yaitu Images, Words, & Beyond (ketika masih diperkuat drummer Mike Portnoy).

Untuk itu, konser di Yogyakarta juga dilakukan dalam rangka tur bertajuk “Images, Words & Beyond 25th Anniversary Tour”, yang babak ketiganya akan dimulai pada 9 September 2017 untuk panggung internasional, dimulai dari Nagoya, Jepang.

- Baca Juga: Enemy Inside, Gebrak Konser Kedua Dream Theater

- Baca Juga: Antrean Hitam Panjang Menuju Konser Dream Theater

Untuk konser Amerika Serikat, mereka akan memulainya di Oakland, California, pada 25 Oktober 2017. Tur tersebut akan berlangsung hingga akhir Desember 2017.

Setelahnya, Dream Theater berencana beristirahat untuk paruh awal 2018, namun langsung kembali ke studio dan memperkirakan rilis album baru dan tur lagi pada akhir 2018. Demikian dilansir Blabbermouth.