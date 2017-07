​Youtuber Arap Tutup Akun Medsos di Tengah Aksi Kolaborasinya dengan Deddy Corbuzier Viral

JAKARTA - Kabar mendadak datang dari youtuber Arap alias Reza Oktovian. Tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba ia menutup akun Instagram-nya, Senin (31/7/2017).



Ketika mencoba mengakses akun Instagram @rezaoktovian, akan tampil laman kosong di Instagram, pertanda akun Arap telah ganti nama atau dihapus. Tetapi, Arap sempat menjelaskan melalui Twitter ketika dikonfrontir seorang fans. “gua hapus. silahkan di share infonya,” tulisnya dalam cuitan itu.



Kendati demikian, ia belum memberikan kejelasan ketika ditanya penyebabnya. Ketimbang memberi penjelasan atau menenangkan para fans, ia malah mengumumkan akan ikut menghapus akun Twitternya tak lama lagi. “im going to delete this acc soon,” tulis Arap.



Kontan, informasi tersebut mengagetkan para fans Arap yang dikenal sebagai Rapstronaut. Padahal, belum lama ini ia baru saja membuat video kolaborasi dengan Deddy Corbuzier, yang menampilkan Deddy menari untuk pertama kalinya di depan layar kaca.

Pengumuman penutupan akun Instagram itu juga terjadi tak lama setelah Arap mengumumkan video kolaborasinya bersama Deddy itu.

Arap merupakan director dari aksi menari Deddy Corbuzier yang kian trending di Youtube.



Tentunya, para fans jadi dibuat berspekulasi karena bungkamnya Arap. Ada yang justru balik mengomeli Arap karena menuding ia sedang bermasalah dengan kekasihnya. “lu ada masalah sama ciwendy plampiasannya jgn ke rapstronaut lah bang. dengan cara delete ig bikin rapstronaut kehilangan lu bang,” tulis netizen tersebut.





Namun, ada juga yang khawatir Arap juga akan menghapus akun Youtube-nya sendiri. Meski Arap tidak menyinggung soal akun Youtube tersebut, fans tetap menyampaikan kekhawatirannya melalui media sosial tersebut.



“Yakali udah verify susah payah tbtb diapus wkwk,” tulis netizen lain.



Entah apa yang menjadi alasan Arap menutup akun Instagram-nya, namun cuitan terakhir yang ditulis Arap sebelum mengumumkan mundur dari Instagram tertulis ”I never feel I'm that FAMOUS, The TRUTH is I am that famous, The fact I HATE to be famous, But I NEED to be famous”. Ia juga menyampaikan bahwa ia tak ingin bercanda ketika menghapus akun media sosial itu.

Nih, aksi Deddy menari yang lagi viral.