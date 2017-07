Lee Jong Suk Ingin Undur Jadwal Wamil Demi Lanjut Kuliah dan Promosi Drama

SEOUL – Lee Jong Suk telah mendapat panggilan untuk melaksanakan tugas wajib militer (wamil) mulai 10 Agustus 2017 mendatang. Tapi, Jong Suk tampaknya tak akan menyanggupi panggilan wamil tersebut.

Dilansir Koreaboo, Senin (31/7/2017), Jong Suk menunjukkan niat untuk menunda masa wamilnya karena sejumlah alasan. Salah satunya adalah yang membuat Jong Suk berat untuk pergi wamil bulan depan yakni promosi film dan drama terbarunya.

Saat ini, Jong Suk memang memiliki proyek film dan drama yang akan segera rilis. Drama While You Were Sleeping akan memulai promosi September mendatang, sementara film VIP dimana Jong Suk menjadi pemeran utama akan tayang di bioskop Agustus nanti.

Sebagai pemeran utama di film dan drama tersebut, Jong Suk merasa punya kewajiban untuk ikut dalam kegiatan promosi. Karena itulah, sahabat Kim Woo Bin ini berniat menunda tugas wamilnya.

“Aku merasakan tanggung jawab sebagai pemain utama di film dan dramaku. Jika mungkin, aku ingin fokus dan melakukan yang terbaik dalam aktivitas promosi pekerjaanku,” kata Jong Suk.

Selain promosi drama dan film, masalah pendidikan juga menjadi salah satu alasan Jong Suk ingin menunda wamilnya. Jong Suk ingin lebih dulu menyelesaikan pendidikan S2-nya di jurusan Film Acting.

Sejak tahun lalu, Jong Suk memang diketahui sedang menempuh pendidikan Master Degree-nya di Konkuk University. Karena sudah setengah jalan, Jong Suk ingin menyelesaikannya kuliahnya ketimbang harus menundanya dulu selama dua tahun.

Belum ada tanggapan apapun dari pihak militer terkait keinginan Jong Suk ini. YG Entertainment sendiri selaku agensi Jong Suk tak berani berkata banyak soal panggilan wamil sang aktor.

“Saat ini, belum ada apapun yang dikonfirmasi terkait wamilnya,” jawab YG singkat.

Sebelumnya telah dikabarkan jika Jong Suk mendapat panggilan wamil per 10 Agustus setelah dinyatakan lulus tes. Hasil tes menunjukkan jika Jong Suk tak akan bisa bertugas sebagai tentara aktif karena cedera lutut yang pernah ia derita.

Kemungkinan besar, bintang drama W itu akan ditempatkan sebagai pekerjaan kesejahteraan sosial. Jika tetap harus wamil 10 Agustus, maka Jong Suk akan meninggalkan dunia hiburan Korea untuk sementara waktu hingga pertengahan 2019.