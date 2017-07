FOTO: Netizen Goda Denada yang Kian Mendekat dengan Marcellino Lefrandt

JAKARTA - Hubungan asmara anatara Denada dan Ihsan Tarore nampaknya memang sudah kandas ditengah jalan. Pasalnya keduanya diketahui sudah jarang terlihat bersama lagi seperti di awal kedekatannya beberapa waktu lalu.

Tak lagi dekat dengan Ihsan Tarore, Denada baru-baru ini diketahui tengah dekat dengan Marcellino Lefrandt. Hal tersebutpun diketahui lantaran dirinya baru saja usai mengunggah foto dirinya bersama mantan suami Dewi Rezer tersebut.

Dalam foto tersebut, wanita 38 tahun ini nampak berpose sambil tersenyum bersama bapak dua anak itu. Keduanya bahkan terlihat kompak, dengan sama-sama mengenakan baju berwarna putih polos.

BACA JUGA: Ihsan Tarore Bungkam Soal Penyebab Putus dengan Denada

BACA JUGA: Ihsan Tarore Ingin Hubungannya dengan Denada Kembali Baik



"Had a great catching up with @marcelinolefrandt. After 700 years or so," tulis Denada pada keterangan foto.



Unggahan tersebut sontak membuat para netizen menyatakan bahwa ibu satu anak ini sudah move on dari Ihsan Tarore. Bahkan ada pula yang mendoakan agar Denada dan Marcellino Lefrandt bisa berjodoh, meski tak bisa dipungkiri bahwa Ihsan kemungkinan besar cemburu dengan adanya foto tersebut di Instagram.



"Cie cie ibu....@denadaindonesia udh move on nih.....," tulis syeptiana_ana.

"cocok ama yg ini bu @denadaindonesia lanjutttkaaaannnnn !!! semoga berjodoh ya @denadaindonesia & @marcelinolefrandt amiin," tulis nengsarii.



"Cantik & ganteng......ada yang cemburu ngga ya? Colek abang @ihsantarore .. dudududu, yang pastinya bahagia selalu buat king @denadaindonesia," tulis zia3131.



"Sama siapapun ibu @denadaindonesia sbg fans doain yg terbaik & dan yg sayang pasti gak akan kait2 kan lg dgn @ihsantarore ,mereka udah pnya khidupan sndiri2 kok.kasian ibu.dah iklas di jauhi biarlah ibu mmbuka hati bersahabat dgn siapapun.dan Allah pasti pilihkan yg terbaik untuk org yg amat sangat baik hati ini.Lihat senyum ibu lg bahagia bgt," tulis wieke_lovely.