Ari Lasso Pamer 'iPhone 10', Netizen Malah Ngakak

JAKARTA โ€“ Penyanyi bersuara emas, Ari Lasso, ternyata punya rasa humor yang tinggi. Ia memperkenalkan iPhone 10 yang ternyata hanya kebohongan belaka. Netizen pun dibuat ngakak dengan aksinya tersebut.

Sosok Ari Lasso memang selalu bisa menghipnotis banyak orang, khususnya lewat suaranya yang merdu. Sejak bergabung dengan grup band Dewa 19 pada 1991-1999 hingga kini bersolo karier, popularitasnya tidak meredup.

Hanya saja, kali ini buka soal karier musiknya yang akan dibahas, namun sisi lain dari sosok Ari Lasso. Ya, pemilik nama lengkap Ari Bernardus Lasso itu ternyata punya rasa humor yang tinggi.

Hal ini bisa terlihat dari foto yang diunggahnya baru saja bikin para follower-nya ngakak melihat ulahnya. Di situ, Ari juga menyertakan keterangan foto di akun Instagram pribadinya, @ari_lasso, โ€œChecking up my new iphone 10 ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚.โ€

Tentunya, benda yang disebutnya iPhone 10 tersebut, bukan yang sesungguhnya, melainkan hanya handy talky (HT). Keisengannya tersebut bisa jadi untuk mengisi waktu luang saat di backstage, sebelum dirinya mengisi sebuah acara. Atau bisa jadi, Ari yang memiliki followers 362 ribu orang itu, sedang stres karena padatnya pekerjaan, sebagaimana ia memberikan #stress dalam keterangan foto tersebut.

Dari ulah lucunya itu, para follower-nya pun langsung bereaksi memberikan komentar.

โ€Ciee ciee i phone model ter anyar yo mas,โ€ tulis @isoen_reno.

โ€œHooo ooo ??? I phone 10 ??? Ga 12 skalian ????? Hmmmmm,โ€ sahut @dywidy77.

Sementara itu, @aisyah_yuba_hamid juga tidak kalah memberikan komentar lucu, โ€œWuik iphone ne koyok gupek e security, mantab mas @ari_lasso.โ€

โ€œSeniman yg penuh imajinasi kedepaann ... kepunjulen ..,โ€ tulis @coro_coro.

โ€Sarapan sik, ben gak mblawur, Om @ari_lasso,โ€ sambung @fajruesha.

Lalu, @kurniadyhendrawan juga menuliskan komentar, โ€œBrik mas Ari.. Brik... *kkrrr ๐Ÿ˜‚.โ€

โ€œKeliru ngombe kopi yo cak @ari_lasso, hehehe,โ€ tambah @zeedo777.

โ€Wis...aku ngguyu wae lah...mas @ari_lasso ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚,โ€ tutup @rna_hr.