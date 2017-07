Sooyoung: Hidup Antara Akting dan Girls' Generation

SEOUL – Girls’ Generation dipastikan akan comeback pada Agustus 2017. Namun, salah satu personelnya, Choi Soo-young, masih disibukkan dengan berbagai proyek akting. Setidaknya, pemilik nama panggung Sooyoung itu akan bermain di dua judul drama yang telah dan akan segera tayang di layar kaca.

Hari ini (31/7/2017), People You May Know mulai diputar di TV kabel JTBC. Dalam drama tersebut, kekasih aktor Jung Kyung-ho ini berperan sebagai Lee Ahn, seorang produser dari sebuah acara varietas. Lee dikisahkan menyusuri kembali kenangan yang pernah dilupakannya dengan memecahkan kata sandi pada ponsel yang ditinggalkan oleh mantan kekasihnya.

“Drama ini juga menyuguhkan kisah cinta segitiga misterius antara Lee dengan mantan kekasihnya, Kim Jin Young (Shim Hee Sub) dan pacar barunya yang juga bernama Kim Jin Young (Lee Won Geun),” ujar dia seperti dilansir dari Soompi.

Sooyoung menambahkan, mantan kekasihnya itu meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan dan mewarisi sebuah ponsel yang terkunci. Dia kemudian bertemu dengan Kim Jin Young lainnya dan mencoba untuk membuka password pada ponsel itu sebanyak 10 kali.

Sementara dramanya bersama On Joo-wan berjudul Man Who Sets the Table akan tayang di MBC pada 2 September 2017. Berkisah tentang kehidupan sepasang suami istri yang pernikahannya di ambang perceraian, Sooyoung berperan sebagai seorang istri bernama Lee Roo Ri. Sementara Joo-wan akan melakoni karakter bernama Jung Tae Yang.

Terkait album barunya bersama Girls’ Generation, kemarin (30/7/2017) S.M. Entertainment merilis foto dan video teaser Sooyoung. Ini merupakan teaser kelima yang dikeluarkan agensi tersebut, setelah sebelumnya merilis bagian Yoona, Tiffany, Yuri, dan Hyoyeon.

Menariknya, dalam foto Sooyoung itu terselip kutipan bertuliskan, “Nanti, ketika 10 tahun telah berlalu, aku ingin menjadi seseorang yang bisa mereka kenang.” Dalam wawancara klip teaser itu, perempuan 27 tahun tersebut mengatakan, “Girls’ Generation adalah superstar. Tapi, aku tak yakin kalau aku seperti itu. Setiap kali saya berbicara tentang diri sendiri, aku sering kali merasa Sooyoung dan Sooyoung Girls’ Generation adalah orang yang berbeda,” katanya.

Sementara itu, Girls’ Generation dijadwalkan merilis album digital mereka pada 4 Agustus 2017 pada pukul 18.00, dilanjutkan penjualan album fisik pada 7 Agustus 2017. Grup yang dipimpin oleh Taeyeon itu dijadwalkan tampil perdana dengan album baru mereka pada acara M! Countdown pada 10 Agustus mendatang.