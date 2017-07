Demi Jaga Kecantikan, Widi Mulia Justru Tolak Suntik Vitamin

JAKARTA - Berbagai perawatan dilakukan wanita dan pesohor untuk bisa tampil memukau di hadapan publik, begitu juga para selebriti. Baik cara alami hingga buatan dijajal untuk mendukung performa.

Seperti yang dilakukan oleh Widi Mulia. Personel Be3 tersebut menerapkan cara alami untuk menjaga kesehatannya baik dalam penggunaan produk dan asupannya.

"Kalau kulit aku emang begini (sawo matang). Banyak yang pilih suntik vitamin C. Aku enggak mau. Aku emang merasa ini identitas aku yang emang kulitnya gelap kok. Kalau aku putih orang kaget," ujar Widi di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat pada Rabu (26/7/2017).

Sementara untuk penampilan wajah, istri Dwi Sasono tersebut memilih tampil tanpa mengenakan perias. Tak hanya soal kenyamanan, melainkan soal menjaga kesehatan kulit dan membuatnya menjalani hari dengan senang.

"Kalau heboh sama make up nanti malah enggak bisa kemana mana takut make up luntur. Aku lebih pilih alami tanpa make up, yang penting sehat kulitnya. Karena kalau hati senang, kulit sehat, juga udah seneng," tambahnya.

Saat ini, Widi Mulia menjalani kesehariannya sebagai ibu dari tiga anak yaitu Dru Prawiro Sasono, Widuri Putri Sasono, dan Den Bagus Satrio Sasono.