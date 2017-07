Punya Dua Anak, Karenina Anderson Tetap Jago Bela Diri

JAKARTA - Aktris sekaligus model Karenina Anderson kerap tampil menawan sekaligus girly dalam berbagai kesempatan. Namun siapa sangka sang bintang sejumlah iklan sekaligus videoklip ini ternyata diam-diam menggemari olahraga beladiri.

Ibu dua orang anak itu mengungkap sering berlatih tinju hingga muay thai apabila memiliki waktu luang.

- Baca Juga: Shioli Kutsuna Akan Perankan Karakter Penting di Deadpool 2





- Baca Juga: Penulis Skenario Bantah Kehadiran Tokoh X-Force di Deadpool 2

"Di keseharian aku memang beberapa hari sekali harus olahraga. Salah satunya boxing dan muay thai," papar Karenina.

Bagi wanita 34 tahun itu seni beladiri sejatinya wajib dikuasai oleh kaum hawa. Pasalnya, olahraga semacam itu dapat membentuk kepribadian wanita menjadi lebih mandiri juga percaya diri.

"Beladiri itu penting banget karena bisa percaya diri, bisa sendiri enggak tergantung sama orang. Kita bisa enggak bergantung sama cowok untuk take care of us, jaga diri sendiri," jelasnya.

Ia pun melanjutkan, "Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang tertarik dengan belajar bela diri, I think you should start now."

Terjun berakting di film laga, Karenina pun banyak mengambil hikmah. Pasalnya, beradu peran lengkap dengan kesenian beladiri dapat mengajak para wanita secara tidak langsung untuk melatih kemampuan.

"Oh iya dong ini kan emang contoh woman power, represent woman power kalo prempuan juga bisa lagi jadi jagoan. Enggak cuma laki-laki terus. Kita enggak perlu nunggu laki-laki untuk menyelamatkan kita. Malah justru kita yang bisa menyelamatkan mereka," ungkapnya.

Di sisi lain, Karenina pun mengemukakan pendapatnya kembali menjajal akting di industri hiburan pasca-vakum bertahun-tahun. Maklum selama ini, pemain I Love You, Om ini memilih fokus mengurus kehidupan rumah tangga.

- Baca Juga: Syuting Film Horor, Eks Member JKT 48 Luka-Luka

- Baca Juga: Karenina Anderson Rela Memar-Memar Demi Dalami Peran Akting

Tak heran apabila wanita yang juga merintis karier sebagai modeling ini mengaku gembira bisa kembali ke layar lebar.

"Untuk aku pribadi ini bisa dibilang film comeback pertama aku setelah bertahun-tahun. Aku vakum karena kawin dan punya anak dan ini pertama kalinya aku main film. Terus terang aku enjoy banget setiap prosesnya," tutupnya.