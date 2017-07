OKEZONE MUSIC CHART: "The War" Bawa EXO Kuasai Tangga Lagu Korea

SEOUL – EXO kembali meramaikan industri musik K-POP lewat album “The War”. Sesuai ekspektasi banyak orang, full album keempat EXO itu langsung menguasai chart-chart musik Korea, termasuk Gaon Chart.

“The War” sukses mengantar EXO merajai dua chart Gaon, yakni National Digital Singles Ranking dan National Physical Albums Ranking edisi 16 hingga 22 Juli 2017. Sejak dirilis, Ko Ko Bop yang menjadi lagu utama album ini sudah diunduh 203.672 kali.

Diunduh hingga lebih dari 200 ribu kali, Ko Ko Bop bercokol di puncak National Digital Singles Ranking. Lagu bertema musim panas ini menggusur Red Flavor yang tak lain adalah lagu comeback junior EXO di SM Entertainment, Red Velvet.

Menyusul di bawah Red Flavor adalah You, Clouds, Rain dari Heize ft. Shin Yong Jae yang turun satu peringkat dari minggu lalu. Heize menjadi satu-satunya penyanyi pekan ini yang berhasil memasukkan dua lagunya di daftar top 5 National Digital Singles Ranking. Selain You, Clouds, Rain, satu lagu baru Heize, yaitu Don’t You Know menduduki peringkat lima.

Di National Digital Singles Ranking, EXO tak hanya diwakili oleh Ko Ko Bop. Boyband yang kehilangan tiga member asal China ini juga sukses memasukkan lagu The Eve ke dalam top 10. The Eve duduk di peringkat sembilan.

Dominasi EXO juga terlihat di National Physical Albums Ranking. Dua versi “The War”, yakni versi Korea dan China secara berturut-turut berada di peringkat satu dan dua chart minggu ini. Mereka unggul dari album comeback Yonghwa ‘CNBLUE’, “Do Disturb”.

Berikut daftar top 10 National Digital Singles Ranking dari Gaon Chart edisi 16-22 Juli:

1. EXO – Ko Ko Bop

2. Red Velvet – Red Flavor

3. Heize ft. Shin Yong Jae - You, Clouds, Rain

4. Zico – Artist

5. Heize – Don’t You Know

6. BLACKPINK – As It’s You Last

7. Akdong Musician – Dinosaur

8. MAMAMOO – Yes I Am

9. EXO – The Eve

10. Bolppalgan4 x 20 Years of Age – We Loved