OKEZONE MUSIC CHARTS: Unforgettable Masuk 5 Besar, Despacito Kukuh di Puncak

LOS ANGELES – Memasuki pekan ke-27 tampaknya lagu milik Luis Fonsi dan Daddy Yankee featuring Justin Bieber masih diminati para penikmat musik dunia. Hal ini yang membuat lagu Despacito masih betah bertengger di puncak tangga lagu dunia.

Melansir Billboard, lagu berbahasa Spanyol ini memang begitu terkenal, selain lantunan musiknya yang khas, suara Justin Bieber pun tak kalah keren pada lagu tersebut. Padahal, lagu Despacito sendiri memang telah di rilis pada Januari 2017 lalu. Namun, tepatnya pada April 2017, barulah versi remix dari Justin Biber itu muncul dan langsung melejit menjuarai tangga lagu Billboard 100.

Tak sampai di situ, banyaknya penikmat musik lagu Despacito, orang-orang berlomba-lomba untuk mengeluarkan cover dari lagu tersebut. Tentunya tak hanya bahasa Spanyol, di Indonesia sendiri lagu Despacito di ubah lirik menjadi versi bahasa Jawa. Hal inipun langsung membuat geger dan menambah popularitas lagu Despacito.

Di bawah Despacito menyusul lagu milik DJ Khaleed featuring Rihanna dengan judul Wild Thought. Kejutan terjadi pada peringkat ketiga yang dimana That’s What I Like milik Bruno Mars berhasil naik. Lalu diikuti oleh milik I’m the One milik DJ Khaleed featuring Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper dan Lil Wayne yang menempati posisi keempat.

Sementara itu, pada posisi kelima muncul nama baru yakni French Montana featuring Swae Lee dengan singlenya yang berjudul Unforgettable. Berikut adalah 10 Billboard Hot 100 pekan ini :

1. Despacito - Luis Fonsi dan Daddy Yankee featuring Justin Bieber

2. Wild Thought – DJ Khaleed featuring Rihanna

3. That’s What I Like – Bruno Mars

4. I’m the One – DJ Khaleed featuring Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper dan Lil Wayne

5. Unforgettable – French Montana featuring Swae Lee

6. Shape Of You – Ed Sheeran

7. Believer – Imagine Dragons

8. There’s Nothing Holding Me Back – Shawn Mendes

9. Body Like a Back Road – Sam Hunt

10. Attention – Charlie Puth