FOTO: Pamer Pose Prewedding, Petra Sihombing dan Kekasih akan Segera Menikah?

JAKARTA - Pasangan Petra Sihombing dan Firrina Sinatrya nampaknya tak lama lagi akan melanjutkan hubungan asmara mereka ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Hal itu terlihat dari foto-foto kemesraan keduanya yang diunggah pada akun Instagram masing-masing.

Salah satu foto sangat memperlihatkan kalau Petra dan Firrina tengah melangsungkan foto preweeding. Dalam foto itu, anak Franky Sihombing tersebut nampak gagah saat mengenakan kemeja putih serta jas hitam.

Sedangkan sang kekasih, terlihat sangat cantik dengan mengenakan gaun putih saat berpose digendong oleh Petra sembari memegang sebuket bunga.

Kendati demikian, Petra hanya menuliskan keterangan foto kru-kru yang bertugas selama proses pemotretan tersebut. Hal itu pun langsung membuat netizen bertanya-tanya, apakah keduanya telah melangsungkan foto prewedding.

"looks like someone going to have a wedding," tulis akun @tirtops.

"Is it prewed pict? 😲," tambah akun @censucen.

Namun, rasa penasaran netizen pun terjawab di kolom komentar pada salah satu foto yang diunggah pada akun Instagram Firrina. Salah satu netizen memuji kalau foto prewedding yang dilakukan sangat keren.

Melihat komentar tersebut, wanita yang berprofesi sebagai model ini langsung menjawab dengan mengatakan terima kasih atas pujian foto preweddingnya.

"pre wed nya keren deh!," tulis akun @papah_edwan.

"@papah_edwan makasii buunn 💕," balas Firrina.

Petra dan Firrina memang pada Januari 2017 sempat memberitahu kalau mereka berencana untuk menikah tahun depan.