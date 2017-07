Curhat Soal Pernikahan, Shandy Aulia Mengaku Selalu Libatkan Tuhan

JAKARTA - Aktris Shandy Aulia memang tak hanya piawai dalam berakting. Wanita kelahiran Jakarta 30 tahun lalu ini juga diketahui juga pandai dalam merangkai kata-kata.

Pada 2014 lalu, ia bahkan sempat merilis buku berjudul Incomplete. Buku setebal 272 halaman tersebut diketahui bercerita mengenai kehidupan pribadinya.

Meski belum kembali merilis buku, istri dari David Herbowo ini diketahui masih sering menuliskan kata-kata dan kalimat motivasi dalam akun sosial medianya. Beberapa hari lalu, ia bahkan sempat mencurahkan perasaannya dalam keterangan foto di akun Instagramnya, yang berisi pengalaman pribadi dan pengalaman orang-orang sekitarnya, dan tak hanya bertujuan untuk memotivasi, tetapi juga mengingatkan dirinya.

Curahan hati Shandy Aulia memang sepenuhnya berisi mengenai seluk beluk pernikahan, dimana dalam hubungan tersebut tentu tak selalu berjalan mulus, namun juga dipenuhi dengan lika liku seperti pertengkaran dan perselingkuhan. Ia bahkan menambahkan unsur campur tangan Tuhan sebagai salah satu cara untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.

"Kita namanya married ya, menurut saya itu hal yang memang itu kita hadapi disetiap pernikahan. Yang saya tulis itu kan semua memang yang kita hadapi. Kasih tahu saya, ada enggak sih pernikahan yang tidak menghadapi salah satu daripada itu, cekcok, komunikasi, atau perbedaan pendapat, dan lain-lain. Kalau enggak ada, saya mau tahu rahasianya apa. Tapi saya rasa enggak mungkin enggak ada. Namanya kita masih manusia, pastinya akan ada perbedaan. Ibu dan anak saja ada perbedaan, apalagi suami istri," ujar Shandy Aulia di kawasan Jakarta Selatan, Jumat 28 Juli 2017.

"That's why maksud saya menulis itu adalah untuk me remind bahwa kita dalam pernikahan harus aware satu sama lain, bahwa hal-hal seperti itu bisa terjadi kalau kita benar-benar enggak aware. Terutama cara pandang kita terhadap Tuhan juga. Itu saja?," sambungnya.

Sementara itu, membicarakan soal perceraian dalam akun sosial media pribadinya, ternyata Shandy Aulia telah terlebih dahulu mendapatkan restu dari suami. Bahkan apapun yang ia tulis, dirinya mengaku selalu meminta sang suami untuk membacanya.

"Kan setiap saya nulis suami saya baca. Dan dia bilang, 'Wah kamu idenya brilliant banget'. Aku kan kalau nulis itu pasti sesuatu yang menurut saya touching gitu," tutur Shandy.

"Sometimes itu lebih dari cara pandang, hati, ya bukan sesuatu yg saya buat-buat. Jadi real life saja yg ingin saya bagikan," tambahnya.

Mengenai beberapa tanggapan miring dari netizen yang membaca postingan tersebut, wanita yang menikah pada 2011 ini mengaku tak mau peduli. Pasalnya ia hanya ingin menjalani hidup dan menjadi berguna untuk orang lain.

"Enggak. Saya enggak peduli apa kata orang yang paling penting adalah sebenarnya kita hidup ya sesuai dengan apa yang memang menjadi, ya kalau bisa kita juga bisa membawa dampak bagi orang sekitar kita," tandasnya.