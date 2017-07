FOTO: Ultah di Rutan, Ini Doa Jeremy Thomas untuk Axel Matthew

JAKARTA - Tepat hari ini, 29 Juli 2017, putra sulung Jeremy Thomas dan Ina Thomas, Axel Matthew Thomas, genap berusia 20 tahun. Namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana kakak dari Valerie Thomas ini merayakan ulang tahun bersama keluarga dan rekan-rekannya. Tahun ini dirinya diketahui harus merayakan ulang tahun di dalam rumah tahanan Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat.



Kasus pembayaran sejumlah uang yang diketahui digunakan untuk pembelian narkotika, membuat mahasiswa jurusan Business Management di Shoreline Community College, Seattle, Amerika Serikat, ini harus mendekam dibalik jeruji besi. Akan tetapi, sang ayah nampak tak ingin mengabaikan begitu saja ulang tahun putranya.

Jeremy Thomas melalui akun Instagram pribadinya nampak mengucapkan selamat ulang tahun dan memanjatkan doa kepada sang anak meski kini mereka harus berada berjauhan. Ia bahkan berharap agar Axel bisa mengambil pelajaran dari semua kejadian yang saat ini tengah ia lalui.



"happy birthday my son @axelmatthewthomas, semoga umur 20 melahirkan matthew menjadi anak yang Lebih baik, Sehat jasmani&rohani,cerdas dalam hidup,hormat kepada orang Tua,pintar dalam memilih lingkungan,belajar menghargai pengalaman hidup, rajin bersyukur, berdoa, berterima kepada Tuhan Atas segala berkat dan selalu rendah hati #weallloveyou #StayStrongMatt #happybirthday," tulis Jeremy Thomas pada keterangan foto.

BACA JUGA: Polisi Resmi Tahan Putra Jeremy Thomas karena Kasus Narkoba

BACA JUGA: Foto-Foto Tubuh Babak Belur Axel Diungkap Jeremy Thomas

Melihat unggahan tersebut para netizen juga beramai-ramai ikut memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Axel Matthew. Mereka bahkan ikut mendoakan dan memberikan motivasi kepada Axel bahwa segala cobaan yang ia lalui selalu diiringi oleh cinta dan kasih sayang dari keluarga.



"Happy bday @axelmatthewthomas kelak kamu akan menjadi anak yang lebih bijaksana dalam hidup.. Panjang umur dan sehat selalu.. Sayang dengan kluarga yang selalu menopang kamu.. Aku gak kenal kamu.. Yang aku tau lewat tv kamu punya keluarga yang sayang sama kamu.. Beruntung sekali kamu punya papa @jeremythomas_jt dan mama @inathomas serta adik @valerieethomas yang begitu mencintaimu.. Mereka gak pernah jauh dari kamu sekalipun kamu sedang jatuh.. Pengalaman akan membawa kamu ketempat yang LEBIH BAIK.. Dan lewat papa mama mu aku belajar.. Aku juga harus menjadi orang tua yang kuat dan sehebat mereka.. We love you mat.. Gbu and your fams..," tulis vanioktavianus.

BACA JUGA: Pasca-Dianiaya Oknum Polisi, Anak Jeremy Thomas Alami Trauma

BACA JUGA: Jeremy Thomas: Istri Saya Terpukul Axel Matthew Terjerumus ke Lingkungan yang Salah

"Selamat ulang tahun matt. semoga nyaman si lapas ya matt, pengalaman hidup buat kedepan nya bisa jadi lebih baik,,, om jer, ajakin tante ina sama sama vallery tiup lilin buat matt, @jeremythomas_jt," tulis cessandhika94.



"Happy bday @axelmatthewthomas...semoga slalu jd anak kuat dlm menghadapi berbagai cobaan hidup...semakin bijak dan pintar dlm memilih teman...dan slalu sehat yaaa...aamiin," tulis manda241201.