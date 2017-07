Jay Park Temani Anggun dan David Foster Jadi Juri Pencarian Bakat di Asia

JAKARTA - Penyanyi Jay Park terpilih mendampingi David Foster dan Anggun C. Sasmi untuk menjadi juri dalam ajang pencarian bakat "Asia's Got Talent" musim kedua. Penyanyi R&B dan hip-hop asal Korea Selatan tersebut menggantikan posisi Vaness Wu sebelumnya di musim pertama.



Ini menjadi pengalaman baru bagi Jay Park menjadi juri di ajang pencarian bakat internasional. Sebelumnya dan saat ini, mantan member 2PM tersebut menjabat sebagai juri dan produser untuk ajang pencarian raper di Korea yaitu Show Me The Money.



Saat penetapan sebagai juri baru, pelantun All I Wanna Do tersebut mengungkapkan antusiasnya untuk bisa duduk bersanding dengan Davi dan Anggun. Ia juga tak sabar untuk mendapatkan bintang Asia yang datang dari 17 negara.



“Saya sangat senang untuk bisa menjadi bagian dari acara ini, dan saya menanti-nantikan untuk bergabung dengan orang-orang luar biasa seperti David dan Anggun dan menemukan generasi penerus dari bintang Asia selanjutnya," ujar Jay dalam email yang diterima Okezone.

Kehadiran bos label AOMG dan H1GHR MUSIC tersebut juga disambut bahagia oleh kedua juri lainnya seperti yang disampaikan David. Ia pun berharap bisa mendapatkan bintang Asia sekelas dunia lainnya dengan level yang lebih tinggi lagi dari musim pertama.



"Pada musim ini saya menetapkan pandangan yang lebih tinggi lagi dan berharap dapat menemukan bintang internasional Asia berikutnya. Saya juga senang dapat bergabung kembali dengan Anggun yang cantik serta bekerja sama dengan Jay," ungkap David.

Penyanyi asal Indonesia, Anggun, ikut mengungkapkan harapannya pada Asia's Got Talent pada kali ini. Pelantun Tua Tua Keladi tersebut menegaskan meski karier dan tempat tinggalnya kini berada di luar Asia, ia tak bisa mengelakkan hati tempat asalnya berada.



"Saya memang tinggal di Paris, namun hati saya tetap berada di Asia. Saya senang melihat bakat yang muncul dari belahan dunia ini. Saya berharap setiap peserta dapat menunjukan penampilan terbaik mereka," ujar Anggun.