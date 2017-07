Tulis I Feel Everything, Cara Delevigne Gandeng Pharrel William

Caa Delevingne (Foto: The Independent)

LOS ANGELES – Model sekaligus aktris cantik Cara Develinge merilis single debutnya yang berjudul I Feel Everything. Tak tanggung-tanggung model 24 tahun ini memperkenalkan lagunya tersebut lewat Youtube beserta video klip lagu tersebut.

Melansir Aceshowbiz, dalam video klip yang ditampilkan Cara terdapat adegan-adegan film yang dibintanginya yakni Valerian and the city of a Thousand Planets. Tak hanya itu Cara juga terlihat menari-nari diatas latar belakang putih.

Pada akhir video terlihat Cara ditutupi oleh banyaknya kupu-kupu yang hinggap di badannya. Hal ini merupakan kecanggihan teknologi yang dipakai Cara dalam video klip tersebut yang dimana berkat dari efek CGI yang mengesankan.

Cara juga menggandeng nama beken seperti Pharell Williams. Pharell Williams adalah orang yang memproduksi lagunya tersebut, lalu Luc Besson adalah orang yang menyutradarai video klipnya.

Setidaknya Cara Delevinge akan bersiap untuk meninggalkan profesi terdahulunya sebagai model. Hal iu disebabkan lantaran memang dirinya tak menyukai profesinya tersebut. Bahkan dirinya juga pernah mencela statusnya sebagai model.

“Aku tidak menyukai apa yang aku perjuangkan. Aku tidak menyukai apa yang membuatku berubah,” ujar Cara.

“Aku berbicara dengan semua teman terbaikku, yang tertua dan mereka tahu aku bukan model. Aku tidak memberikan gambaran tentang penampilanku,” tutup Cara.