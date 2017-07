FOTO: Hamil, Netizen Tebak-Tebak Jenis Kelamin Anak Acha Septriasa

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Acha Septriasa diketahui kini sedang mengandung anak pertamanya, buah dari pernikahannya dengan Vicky Kharisma pada 11 Desember 2016 lalu. Kabar mengenai kehamilan Acha pun pertama kali diketahui dari akun gosip yang meng-capture ucapan selamat atas kehamilan Acha pada bulan Februari kemarin.

Kini usia kandungan wanita berusia 27 tahun tersebut dikabarkan sudah memasuki usia 7 bulan kehamilan. Demi menikmati hidup, Acha pun sempat mengaku bahwa dirinya sempat menghilang dari peredaran bebeapa waktu belakangan ini.



"A lot of people were saying why i'm so low key lately .. it's because i'm enjoying living my life instead of trying to prove i have one," tulis Acha pada keterangan foto.

Netizen yang melihat unggahan foto Acha dengan perut yang membesar tersebutpun nampak tak sabar menunggu kelahiran bayi yang masih dirahasiakan jenis kelaminnya. Namun para netizen tetap meramaikan kolom komentar di Instagram Acha dengan ikut menebak-nebak mengenai jenis kelamin bayi tersebut,

"Pasti anak nya Cewekk," tulis ciciartista.



"kek nya baby nya cewe kyny lhooo," tulis mamachypaa.

Dalam foto dimana Acha nampak cantik mengenakan sweater panjang berwarna merah marun, celana jeans, sepatu kats dan kacamata hitam tersebut, perutnya kini memang sudah terlihat semakin membesar. Bahkan netizen yang nampak tidak setuju jika bayi yang dikandung Acha merupakan anak perempuan, mencoba untuk meyakini bahwa bentuk perut mantan kekasih Irwansyah tersebut menandakan bahwa dirinya kemungkinan besar mendapat bayi laki-laki.



"Biasanya klo liat dr bentuk perutnya gitu bakalan dpt babyboy," tulis potdanbungashabby.



"Laki ini mah baby nyaaaaa," tulis haniijulle.