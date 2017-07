VIDEO: 2 Kali Bercerai, Risty Tagor Pasrahkan Jodoh di Tangan Allah SWT

JAKARTA - Artis peran Risty Tagor tak mengaku kapok menikah setelah status janda ia sandang dua kali, yakni dari Rifky Balweel dan Stuart Collin. Namun ia tak ingin sibuk mencari seorang pria yang bersedia menjadi pendamping hidup dan ayah dari anak-anaknya.

Wanita kelahiran Jakarta 28 tahun silam ini lebih ingin fokus memperbaiki diri dengan segala tanggung jawab yang diembannya. Ia yakin akan menerima ketentuan Allah tentang jodoh yang akan menjadi pasangan hidup nanti.



Single Mom, Risty Ajarkan Kepemimpinan Kepada... oleh okezoneindonesia

"Aku berdoa memantaskan diri agar Allah kasih yang pantas saja buat aku dengan cara masih banyak PR yang harus aku kerjain, tanggung jawab sama anak-anak," katanya dalam Go Spot, Jumat (28/7/2017).

"Kalau some day Allah kasih (jodoh) tapi yang pasti aku enggak cari aku juga enggak mengejar sesuatu enggak ada target apa-apa ya terserah Allah saja," sambungnya.

Risty Tagor tak menampik jika menjadi orang tua tunggal cukup menyusahkan untuknya. Wanita yang memutuskan berhijab sejak beberapa tahun silam ini berusaha agar kedua putranya tidak kehilangan sosok Ibu dan ayah karena perceraian.

Ia dituntut untuk tegas dan lemah lembut di beragam hal demi masa depan putra-putranya. Paham bahwa anak laki-laki sangat berbeda dengan perempuan, perempuan yang kini melebarkan sayap ke dunia bisnis tersebut mencoba memberikan pengertian kepada anak.

Meskipun laki-laki, kedua anaknya akan selalu menerima pengawasan darinya. Tak lain hal tersebut menunjukkan kasih sayang yang diberikan dan bentuk perhatian darinya karena tak ingin anak-anaknya tumbuh dengan cara yang kurang baik.

"Jadi kalau peran yang kasih sayang ya pas kita dengerin keluh kesahnya itu pasti ada ya maksusnya lemah lembutnya sebagai seorang ibu ya harus aku terapkan. Bahwa dia harus tahu yang namanya no matter what aku sangat mencintai mereka," sambung Risty Tagor.

"Dan kalau untuk dari segi yang maskulinnya aku selalu bilang ke anak-anak i will always protect you. Jadi aku selalu bilang sama dia Arsen ngapain pun mama protek Arsen, dan Arsen harus jadi laki-laki sesungguhnya," tandasnya.