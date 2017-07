Lebarkan Sayap, Mischa Chandrawinata Kembangkan Resor Wisata di Raja Ampat

JAKARTA - Lama tak terlihat di dunia hiburan, Mischa Chandrawinata ternyata sibuk menggeluti dunia baru. Ia bersama keluarganya saat ini tengah mengembangkan bisnis resor wisata di Raja Ampat.

Adik dari Nadine Chandrawinata ini sudah membangun sekitar 15 buah vila di sana. Ia memang memasang target untuk bisa menampung para pengunjung dalam jumlah besar.

Alasan utama Mischa menyentuh bisnis resor adalah karena kecintaannya kepada lautan dan pantai. Seperti diketahui Nadine, Mischa, dan Marcel memang dikenal sebagai pencinta lautan.

"Karena kita satu keluarga suka banget sama laut, pantai, jadi kita mikir kita bikin aja lah bisnis ini. Jadi, kenapa gak buka resor aja sekalian tapi ada diving centernya. Awalnya cuma iseng-isengan doang tapi ternyata malah bagus," papar Mischa saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017).

Proyek keluarga ini memang sengaja dikerjakan oleh Mischa demi masa depan anak-anaknya nanti. Rencananya ia memang ingin membuat sekira 30 vila dalam kurun waktu lima tahun mengingat mereka memiliki lahan yang masih cukup luas di Raja Ampat.

Apalagi daya pikat Raja Ampat sudah tak usah diragukan lagi. Tak hanya wisatawan lokal, wisatawan mancanegara pun banyak yang tertarik untuk berlibur di sana.

Ada keunikan dari vila yang dibangun oleh Mischa di Tanah Papua. Kekasih Jessica Mila ini menggunakan semua bahan bangunan yang eco friendly agar tidak merusak ekosistem Raja Ampat yang masih alami itu.

"Kita benar-benar yang eco friendly, semuanya itu pakai tenaga surya, semua bangunan dibangun dari kayu yang dari situ juga, dan udah minta izin. Kita gak pakai tembaga, alumunium gitu, apalagi plastik. Kita say no to plastic," tegasnya.

Bak gayung bersambut, keinginan keluarga Chandrawinata membangun resor disambut dengan baik oleh warga Papua. Mereka sangat terbuka untuk membantu Mischa dalam membangun resort asalkan tidak merusak alam mereka.

"Senang banget (mereka) soalnya pertama kali ke sana, kita pitching-nya sama Nadine. Semua orang di Papua situ pada tahu Nadine. Pas kita datang dan bilang mau coba diving center pada mempersilakan dan ketemu sama kepala sukunya, orang sananya, dikasih jalan banget lah," tutup Mischa.